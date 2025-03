Quanto costano le colombe di Pasqua di Iginio Massari

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Iginio Massari è tornato a far parlare di sé ma questa volta i dolci che produce (e il loro prezzo non propriamente popolare) non c'entrano nulla. Il maestro pasticcere è stato tra gli ospiti di Verissimo del weekend e, intervistato da Silvia Toffanin, ha parlato non solo del suo lavoro ma anche della vita privata e del passato segnato da alcuni momenti difficili. In campo professionale, invece, al momento si sta preparando alla Pasqua alle porte, tanto che sul sito ufficiale del suo brand sono già in vendita tutti i prodotti che non possono mancare sulla tavola imbandita per le festività: quanto costa e in quanti versioni esiste la tradizionale colomba?

Le colombe "tradizionali" di Iginio Massari

Per Pasqua 2025 Iginio Massari non ha lanciato sul mercato solo le uova di cioccolata (alcune da oltre 100 euro), ha anche prodotto il dolce simbolo della ricorrenza, la colomba. La sua versione tradizionale, ovvero con l'interno soffice e dal sapore agrumato e sopra la glassa con zucchero e mandorle, viene proposta in diverse varianti: classica, senza canditi e senza lattosio.

Colomba classica

Si tratta di un dolce che richiede una lavorazione molto complessa, prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati e due impasti, per un totale di 65 ore. Qual è il suo prezzo? Si parte da 29 euro per la classica da 500 grammi e si arriva a 49 euro per quelle da 1 chilo (e tutte sono disponibili in limited edition).

Iginio Massari

Iginio Massari, dalla colomba al pistacchio a quella total pink

Tra le proposte pasquali di Iginio Massari non potevano mancare le colombe "anti-convenzionali". La prima è al cioccolato con canditi di arancia, ricoperta di glassa di zucchero con mandorle e cacao (prezzo 45 euro per 750 grammi).

Colomba al pistacchio

Si continua poi con la colomba con la glassa di pistacchio, granella di zucchero e granella di pistacchi, che all'interno è arricchita da gustosi cremini e cubetti di arancia candita (costa sempre 45 euro). La più originale è la colomba total pink al cioccolato e lampone: la sua disponibilità è limitata, pesa 750 grammi ed è la più "costosa", visto che viene venduta a 50 euro. In quanti sulla tavola delle feste ne proporranno una ai loro ospiti?

Colomba lampone e cioccolato