Fabrizio Galla è Pasticcere dell'anno: dove si trova il suo locale e quanto costa la torta Jessica Fabrizio Galla è stato eletto Pasticcere dell'anno 2024: ecco dove si trova la sua pasticceria che dal 2016 riceve le Tre Torte dalla guida di Gambero Rosso.

A cura di Valeria Paglionico

Fabrizio Galla è stato eletto Pasticcere dell'anno 2024. Ha ricevuto il riconoscimento ieri da Iginio Massari in occasione di un seminario organizzato all'interno delle suggestive sale del Museo Egizio di Torino da Apei, l'accademia della pasticceria italiana. Classe 1973, originario di Chivasso, si è avvicinato alla pasticceria quando ha cominciato a studiare alla scuola d'Arte Bianca di Torino. Oggi è leader del settore premiato per "la professionalità, la ricerca e il desiderio di condividere l’eleganza e l’eccellenza che contraddistingue ogni sua realizzazione". Dal 2016, inoltre, è al timone della sua omonima pasticceria di San Sebastiano da Po: ecco dove si trova il locale che che ormai da anni ottiene le “Tre Torte” nella guida "Pasticceri & Pasticcerie" di Gambero Rosso.

Dove si trova la pasticceria di Fabrizio Galla

La pasticceria di Fabrizio Galla si trova a Via Chivasso 79 a San Sebastiano Po, in provincia di Torino: complici le Tre Torte conferitegli dal Gambero Rosso (che l'ha inserita tre le migliori 23 pasticcerie d'Italia), vanta clienti da ogni parte d'Italia, da Biella a Milano, fino ad arrivare a Genova. Nel 2023, inoltre, ha aperto anche una seconda sede a Milano in corso Matteotti 11. In entrambi i casi si tratta di una vera e proprio boutique dell'arte dolce dove è possibile trovare dolci tipici piemontesi, confetteria, cioccolateria, mignon, pasticceria dolce e salata, gelateria, pane in diversi formati. Dal 2016 è simbolo di eccellenza e artigianalità, l'emblema della passione e della creatività del Pastry Chef, che proprio nell'annesso laboratorio ogni giorno dà vita alle sue dolci creazioni.

La pasticceria di Fabrizio Galla

Fabrizio Galla e gli omaggi alla sua terra natale

Il merito di Fabrizio Galla? Essere riuscito a fondere tradizione e novità, dando vita a delle creazioni contemporanee ma allo stesso tempo "classiche", capaci di andare oltre le mode del momento e a imporsi come dei capisaldi del settore. Niente mix esotici o dai contrasti eccessivi, i dolci da lui ideati sono tutti contraddistinti da gusti facilmente riconoscibili e il motivo è molto semplice: non vuole che richiedano particolari sforzi interpretativi a chi li assaggia. Per lui mangiare un dolce deve essere un piacere e non una "caccia al tesoro". Non sorprende, dunque, che nelle sue creazioni non manchino mai nocciole e cioccolata, due prodotti tipici della sua terra, il Piemonte.

Fabrizio Galla

Quanto costa la torta Jessica di Fabrizio Galla

Tra le creazioni iconiche realizzate da Fabrizio Galla si sono non solo i San Sebastianesi, dei prodotti a base di nocciole e cioccolato con cui ha reso omaggio all'attività e alle origini della sua famiglia, ma anche la torta Jessica, giudicata la migliore alla Coppa del Mondo di Pasticceria del 2017. È un dolce a sette strati, dalla cialda croccante alla nocciole, fino ad arrivare alla mousse al cioccolato fondente Santo Domingo 72%. In quanti sanno perché si chiama proprio in questo modo? Il nome è ispirato a Jessica Rabbit, visto che il tema della competizione a cui partecipò nel 2017 aveva come protagonista Roger Rabbit. Confezionata in un packaging elegante e sofisticato, nero fuori e arancione acceso all'interno, viene sempre accompagnata da una brochure che spiega come tagliarla per godersi al 100% l'esperienza di gusto. Qual è il suo prezzo? Si parte dai 12 euro per una monoporzione e si arriva ai 60 euro per la variante per 8/10 persone.

La torta Jessica