Dove si mangia il pane più buono d'Italia: Gambero Rosso premia i panettieri migliori Pane e Panettieri d'Italia è la guida di Gambero Rosso alla scoperta di forni e fornai. Sono stati assegnati 67 premi (Tre Pani) e tre premi speciali.

A cura di Giusy Dente

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è la guida ufficiale di Gambero Rosso alla scoperta di forni e fornai, artigiani che lavorano quotidianamente con dedizione e passione consentendo di portare sulle tavole un prodotto amatissimo. Il riconoscimento dei Tre Pani attraversa l'Italia da nord a sud, premiando le eccellenze. Sono stati assegnati 67 premi, rispetto ai 61 del precedente anno, con 6 nuovi ingressi. Tra le nuove eccellenze spicca il Lazio con ben due new entry. Seguono il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, la Puglia e la Sardegna che vantano un nuovo ingresso ciascuna.

Chi ha vinto i Tre Pani

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è giunta alla sesta edizione. Crescono i Tre Pani da Nord a Sud: il numero è passato da 67 a 61. Circa il 10% dei panifici censiti nella nuova coltiva direttamente i propri grani: cresce quindi ‘attenzione per la filiera corta e la volontà di valorizzare il proprio territorio, le produzioni locali, che meglio possono raccontare l'identità di quel posto, la sua anima, quelle tecniche e quelle lavorazioni tramandate spesso di generazione in generazione. "Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano" scrive nella prefazione Annalisa Zordan, curatrice della guida, mettendo subito in chiaro quanto i lievitati siano collegati a un'idea di casa, di salute, di prodotto qualitativamente alto. Il pane è qualcosa che deve far venire l'acquolina in bocca e perché no, suscitare ricordi: la colazione del primo giorno di scuola, la merenda coi nonni, la mamma che impasta in cucina, i pomeriggi in campagna.

VALLE D'AOSTA

LE COIN DU PAIN, SAINT CHRISTOPHE [AO]

PIEMONTE

PERINO VESCO, TORINO

LUCA SCARCELLA IL FORNO DELL'ANGOLO, TORINO

PANETTERIA FAGNOLA DAL 1923, BRA [CN]

CUORE DI PANE BIO, CABELLA LIGURE

VULAIGA, FOBELLO [VC]

MARCARINO RODDINO, RODDINO [CN]

SPOTO BAKERY VOGLIA DI PANE, TORINO

LOMBARDIA

IL PANE DI MAURIZIO SARIOLI, BRESCIA

GRANO FORNAI IN FERMENTO, SANTENA ITO]

FICINI, TORINO

GRAZIOLI, LEGNANO [MI]

PANETTERIA RIO DAL 1929, MANTOVA

CROSTA, MILANO

LEPOLVERI PANIFICIO DIURNO, MILANO

DAVIDE LONGONI PANE, MILANO

FORNO DEL MASTRO, MONZA

TILDE FORNO ARTIGIANO, TREVIGLIO [BG]

CERERE L'ATELIER DEL PANE, TRIUGGIO [MB]

VENETO

GRIGORIS LABAKERY, MESTRE [VE]

FORNO VENEZIANO, PIOVE DI SACCO [PD]

RENATO BOSCO BAKERY, SAN MARTINO BUON ALBERGO [VR]

IL FORNAIO FRATELLI ZENATTI DAL 1979, SOMMACAMPAGNA [VR]

OLIVIERI 1882, ARZIGNANO [VI]

MARINATO, CINTO CAOMAGGIORE [VE]

TRENTINO ALTO ADIGE

PANIFICIO MODERNO, ISERA [TN]

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL POSTO DI FOLLADOR, PORDENONE

JERIAN, TRIESTE

MAMM PANE VINO E CUCINA, UDINE

EMILIA ROMAGNA

LA BUTEGA AD FRANTON, GUASTALLA [RE]

IL FORNO DI CALZOLARI, MONGHIDORO [BO]

FORNO BRISA, BOLOGNA

MICROPANIFICIO MOLLICA, CARPI [MO]

NEL NOME DEL PANE CAPPELLETTI & BONGIOVANNI, DOVADOLA [FC]

TOSCANA

PANK LA BULANGERIA, FIRENZE

LIEVITAMENTE, VIAREGGIO [LU]

MARCHE

L'ASSALTO AI FORNI, ASCOLI PICENO

PANDEFRÀ, SENIGALLIA [AN]

LAZIO

PEZZ DE PANE, FROSINONE

PANIFICIO BONCI ZAMPA FORNO ETICO, ROMA

LIEVITO FRANCESCO ARNESANO, ROMA

PANIFICIO MARÈ, ROMA

ANTICO FORNO ROSCIOLI, ROMA

TRITICUM MICROPANIFICIO AGRICOLO, ROMA

TULIPANE, ROMA

ABRUZZO

FØRMA BAKERY, L'AQUILA

MERCATO DEL PANE, MONTESILVANO [PE]

CAMPANIA

LA FRANCESINA BOULANGERIE, ERCOLANO [NA]

MALAFRONTE, GRAGNANO [NA]

FOORN, MARIGLIANELLA [NA]

ANTICA FORNERIA MOLETTIERI, NAPOLI

PUGLIA

PANIFICIO ADRIATICO, BARI

SPACCIAGRANI FORNO INDIPENDENTE, CONVERSANO [BA]

IL TOSCANO, CORATO [BA]

FORNO SAMMARCO, SAN MARCO IN LAMIS [FG]

LULA PANE E DESSERT, TRANI [BT]

BASILICATA

PANE E PACE, MATERA

SICILIA

FORNO BIANCUCCIA, CATANIA

FRANCESCO ARENA MASTRO FORNAIO MESSINA

PANIFICIO GUCCIONE, PALERMO

MARTINEZ, TRAPANI

SARDEGNA

MADRIGA, CAGLIARI

PBREAD NATURAL BAKERY, CAGLIARI

I premi Speciali

Andrea Cirolla di Settecroste a Galatina (Lecce) è stato nominato miglior Panettiere emergente: per la cura, la costante ricerca e il rispetto della biodiversità dei pani che escono dal suo forno. La Bakery dell’anno è invece Stria Pane e Cucina di Reggio Emilia, che sforna quotidianamente pani, focacce e lievitati dolci fatti con farine biologiche, biodinamiche, macinate a pietra e con pasta madre rinfrescata: un’offerta totalmente vegan in prima fila per la sostenibilità. Tra i premi speciali anche Pane e territorio andato a Farina del mio sacco ad Atessa (Chieti), panificio che presta grande attenzione alla disponibilità della materia prima, sfornando diversi tipi di pane, focacce, vegan tart, brioche e pasticceria.