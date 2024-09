video suggerito

La classifica delle pizzerie più buone d’Italia: secondo Gambero Rosso la migliore non è a Napoli I Premi Speciali, le novità sul podio, le Stelle, nuovi Tre Spicchi e Tre Rotelle: Gambero Rosso ha presentato l’edizione 2025 della guida Pizzerie d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gambero Rosso ha presentato alla Mostra d'Oltremare a Napoli l'edizione numero dodici della guida Pizzerie d’Italia. Sono 750 i locali nominati nella guida, 116 i nuovi ingressi, con l'assegnazione di 27 Stelle. Ci sono poi nuovi Tre Spicchi e nuove Tre Rotelle: questo sistema indica il grado di eccellenza in una scala da 1 a 3. Premia rispettivamente le eccellenze tra le pizzerie al piatto e quelle al taglio. Nell’edizione 2025 compaiono un totale di 96 pizzerie con Tre Spicchi e 16 con Tre Rotelle. Ma ovviamente la curiosità maggiore si è concentrata sul nome che si è aggiudicato il punteggio più alto, arrivando sulla vetta della prestigiosa classifica.

Chi c'è in vetta alla classifica

Sulla vetta della classifica dei Tre Spicchi, con 97 punti, spicca Pepe in Grani a Caiazzo. Franco Pepe con il suo instancabile lavoro è riuscito a crearsi un posto di rilievo nel settore, imponendosi con la sua maestria in qualità di rivoluzionario della pizza, diventando un ambasciatore dell’Italia all’estero, un'icona tra le pizzerie. Seguono a stretto giro, con 96 punti, altri tre nomi apprezzatissimi e molto noti: Renato Bosco con Renato Bosco Pizzeria, Francesco Martucci con I Masanielli e Simone Padoan con I Tigli (che ha conquistato anche due premi speciali). Terza posizione in classifica, con 95 punti, per gli assi 10 Diego Vitagliano, Sasà Martucci – I Masanielli, Pizzeria Clementina, Seu Pizza Illuminati. Sul podio delle Tre Rotelle, invece, c'è Pizzarium (Roma) con 95 punti. Seguono a parimerito con 94 punti il Panificio Bonci (sempre nella Capitale) e Renato Bosco Bakery (in provincia di Verona).

Le new entry in classifica

Ad aggiudicarsi quest’anno per la prima volta gli agognati Tre Spicchi sono le pizzerie: Senese (Sanremo), ME (Ferrara), TAC Thin & Crunchy (Roma), Vico Pizza&Wine (Roma), Bro (Napoli), Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti (Ottaviano), Raf Bonetta Pizzeria (Pozzuoli), Campana 12 (Corigliano Calabro), Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarella (Palermo). Due i nuovi Tre Rotelle: il Forno Del Mastro di Monza e Pizza Chef a Roma.

Le pizzerie che hanno conquistato la Stella

Dal 2023 la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso premia con la Stella i locali che si sono aggiudicati Tre Spicchi o Tre Rotelle per almeno 10 anni consecutivi. Quest’anno sono 27: 50 Kalò (Napoli); Apogeo Giovannini (Pietrasanta); Da Attilio alla Pignasecca (Napoli); Panificio Bonci (Roma); Pizzeria Bosco (Tempio Pausania); Renato Bosco Pizzeria e Renato Bosco Bakery (San Martino Buonalbergo); La Divina Pizza (Firenze); Dry Milano (Milano); La Gatta Mangiona (Roma); Enosteria Lipen (Triuggio); Mamma Rosa (Ortezzano); Menchetti (Arezzo); Montegrigna Tric Trac (Legnano); La Notizia e La Notizia 94 (Napoli); Oliva Pizzamore (Acri); Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni (San Mauro Torinese); Pepe in Grani (Caiazzo); Pizzarium (Roma); Pizzeria Salvo (San Giorgio a Cremano); La Sorgente (Guardiagrele); Lo Spela (Greve in Chianti); Starita (Napoli); I Tigli (San Bonifacio); Tonda (Roma); Villa Giovanna (Ottaviano).

Guida Pizzerie d'Italia 2025: Tre Spicchi

97

PEPE IN GRANI | CAIAZZO (CE)

96

RENATO BOSCO PIZZERIA | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

I MASANIELLI | CASERTA

I TIGLI | SAN BONIFACIO (VR)

95

10 DIEGO VITAGLIANO \ NAPOLI

PIZZERIA CLEMENTINA | FIUMICINO (RM)

SASÀ MARTUCCI – I MASANIELLI | CASERTA

SEU PIZZA ILLUMINATI | ROMA

94

50 KALÒ | NAPOLI

BOB ALCHIMIA A SPICCHI | MONTEPAONE (CZ)

CONFINE – PIZZA E CANTINA | MILANO

LA CONTRADA | AVERSA (CE)

LA FILIALE A L'ALBERETA | ERBUSCO (BS)

LA NOTIZIA | NAPOLI

LA NOTIZIA 94 | NAPOLI

PATRICK RICCI. TERRA, GRANI, ESPLORAZIONI | SAN MAURO TORINESE (TO)

PIZZERIA SALVO | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

SESTOGUSTO | TORINO

VICO PIZZA&WINE | ROMA

93

APOGEO GIOVANNINI | PIETRASANTA (LU)

ARCHESTRATO DI GELA | PALERMO

GIOTTO | FIRENZE

GUSTO MADRE | ALBA (CN)

IMPASTATORI POMPETTI | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

DA LIONIELLO | SUCCIVO (CE)

MÀDIA | SALERNO

OLIVA DA CONCETTINA AI TRE SANTI | NAPOLI

PANISFIZIO | JESOLO (VE)

LA SORGENTE | GUARDIAGRELE (CH)

92

BATTIL'ORO FUOCHI + LIEVITI + SPIRITI | SERAVEZZA (LU)

PIZZERIA BOSCO | TEMPIO PAUSANIA

BOTTEGA DANI | CECINA (LI)

AGRIRISTORANTE IL CASALETTO | VITERBO

DA CLARA VENETICO (ME)

DRY MILANO | MILANO

FANDANGO | POTENZA

GIGI PIPA | ESTE (PD)

INEDITO | BRESCIA

ENOSTERIA LIPEN | TRIUGGIO (MB)

MAIORI | CAGLIARI

OFFICINE DEL CIBO | SARZANA (SP)

LE PARÙLE | ERCOLANO (NA)

LA PERGOLA | RADICONDOLI (SI)

PIANO B | SIRACUSA

PICCOLA PIEDIGROTTA | REGGIO EMILIA

RE | MI | SASSARI

GIOVANNI SANTARPIA | FIRENZE

LO SPELA | GREVE IN CHIANTI (FI)

TAC THIN & CRUNCHY | ROMA

IL VECCHIO E IL MARE | FIRENZE

91

180G PIZZERIA ROMANA | ROMA

400 GRADI | LECCE

50 KALÒ DI CIRO SALVO | ROMA

ANIMA ROMITA | CREMA (CR)

DA ATTILIO ALLA PIGNASECCA | NAPOLI

CAMBIA-MENTI DI CICCIO VITIELLO | CASERTA

CANNETO BEACH 2 | MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

LA CASCINA DEI SAPORI | REZZATO (BS)

CHICCO | COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

CROSTA | MILANO

LA DIVINA PIZZA | FIRENZE

DA EZIO | ALANO DI PIAVE (BL)

FRAMENTO | CAGLIARI

LA GATTA MANGIONA | ROMA

GIANFRANCO IERVOLINO PIZZA E FRITTI | OTTAVIANO (NA)

GIANGI PIZZA E RICERCA | ARIELLI (CH)

LE GROTTICELLE | CAGGIANO (SA)

LUPPOLO & FARINA | LATIANO (BR)

MATER | FIANO ROMANO (RM)

MONTEGRIGNA – TRIC TRAC | LEGNANO (MI)

L'ORSO | MESSINA

LA PIZZA BY ROMUALDO RIZZUTI | FIRENZE

PUPILLO PURA PIZZA | FROSINONE

SBANCO | ROMA

‘O SCUGNIZZO | AREZZO

STARITA | NAPOLI

I VESUVIANI | CASTELLO DI CISTERNA (NA)

VILLA GIOVANNA | OTTAVIANO (NA)

GUGLIELMO & ENRICO VUOLO | VERONA

90

AMMODO LA PIZZA DI DANIELE VACCARELLA | PALERMO

BERBERÈ | CASTEL MAGGIORE (BO)

BRO | NAPOLI

CAMPANA 12 | CORIGLIANO CALABRO (CS)

FARINA | PESARO

‘O FIORE MIO | FAENZA (RA)

FUORI TEMPO | CANALE (CN)

GRIGORIS | MESTRE (VE)

MAMMA ROSA | ORTEZZANO (FM)

ME | FERRARA

MEUNIER CHAMPAGNE & PIZZA | CORCIANO (PG)

MODUS | MILANO

RAF BONETTA PIZZERIA | POZZUOLI (NA)

A ROTA | ROMA

SACCHARUM | ALTAVILLA MILICIA (PA)

SENESE | SANREMO (IM)

TONDA | ROMA

Guida Pizzerie d'Italia 2025. Tre Rotelle

95

PIZZARIUM | ROMA

94

PANIFICIO BONCI | ROMA

RENATO BOSCO BAKERY | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

93

CAMPANA PIZZA IN TEGLIA | CORIGLIANO CALABRO (CS)

LIEVITO FRANCESCO ARNESANO | ROMA

92

FORNO DEL MASTRO | MONZA

MASARDONA | NAPOLI

OLIVA PIZZAMORE | ACRI (CS)

91

PIZZA CHEF | ROMA

PIZZERIA SANCHO | FIUMICINO (RM)

TELLIA | TORINO

90

FORNO BRISA | BOLOGNA

LIEVIN | CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

DAVIDE LONGONI PANE | MILANO

MENCHETTI | AREZZO

L'ORSO IN TEGLIA | MESSINA