Quali sono le migliori pasticcerie d'Italia: la classifica secondo Gambero Rosso Sono 33 i locali premiati con Tre Torte nella guida Pasticcerie e Pasticceri 2025 di Gambero Rosso. Ecco la classifica nazionale stilata valutando pasticceria, ambiente e servizio.

A cura di Giusy Dente

Le Tre Torte sono il massimo riconoscimento che Gambero Rosso conferisce alle pasticcerie che si distinguono nel panorama nazionale per le loro caratteristiche. Costituiscono l'equivalente delle Tre Forchette (assegnate ai migliori ristoranti), degli Spicchi (assegnati alle migliori pizzerie) e dei Chicchi (assegnati ai migliori bar). I locali vengono giudicati per la pasticceria, l'ambiente e il servizio, si esprime un voto che va da Una a Tre Torte e in questo modo viene stilata la classifica. Nella guida del 2025, la 14esima, ci sono un totale di 33 pasticcerie con le Tre Torte. Primeggia la Lombardia, con ben 9 insegne a pieno punteggio, seguita dalla Campania con 6.

Pasticceri e Pasticcerie 2025: i primi tre posti in classifica

Svetta sul podio, con 96 punti, il maestro piemontese Alessandro Dalmasso seguito dal pasticcere Andrea Besuschio e due campani, Giuseppe Manilia e Pietro Macellaro. Due le new entries: Denis Dianin e Tiri Bakery & Caffè, entrambi con 90/100. Sei, invece, i premi speciali assegnati. Delia a Lecce è la Novità dell’anno, Arianna Valente e Raffaele Gant di Libera ad Asti sono i Pasticceri emergenti del 2025 mentre Dalmasso ad Avigliana (TO) e Sebastiano Caridi a Faenza (RA) sono stati premiati nella categoria Miglior Pasticceria salata. Premio speciale anche per la pasticceria Ernst K Knam a Milano: la Torta Africa è stata eletta Miglior Dolce al cioccolato. Sul fronte della sostenibilità spicca Caffè Sicilia a Noto (RG) mentre per la Valorizzazione delle produzioni territoriali sono stati premiati Copello a Chiavari (GE), Freni a Messina, Roberto Murgia – Dolci in corso ad Alghero.

Un riconoscimento a parte è stato conferito a Iginio Massari, celebrità riconosciuta in tutto il mondo per il suo talento nell'arte dolciaria. Si è aggiudicato, fuori classifica, il premio delle Tre Torte d'Oro per la sua storica Pasticceria Veneto di Brescia. "Maestro dei maestri, oltre all’instancabile attività imprenditoriale e associativa, Iginio Massari è da decenni ambasciatore della cucina e della pasticceria italiana nel mondo, facendosi portavoce di istanze del settore in un dialogo continuo con le istituzioni" si legge nelle motivazioni.

I punteggi delle 33 pasticcerie migliori d'Italia

Dalmasso – Avigliana (TO) 96

Biasetto – Padova 96

Besuschio – Abbiategrasso (MI) 94

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA) 94

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA) 94

Sal De Riso Costa d'Amalfi – Minori (SA) 93

Caffè Sicilia – Noto (SR) 93

Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck (BZ) 93

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna 93

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (TO) 93

Gruè – Roma 93

Ernst K Knam – Milano 93

Pasquale Marigliano – Nola (NA) 93

Nuovo Mondo – Prato 93

Sciampagna – Palermo 93

Walter Musco – Roma 93

Belle Hélène – Tarquinia (VT) 91

Caffè Cavour 1880 – Bergamo 91

Cortinovis – Ranica (BG) 91

Fusto Milano – Milano 91

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD) 91

Martesana – Milano 91

Rinaldini – Rimini 91

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS) 91

Alessandro Servida – Milano 91

L'Arte Bianca – Parabita (LE) 90

Denis Dianin – Selvazzano Dentro (PD) 90

Dolce Reale – Montichiari (BS) 90

Dolciarte – Avellino 90

Luca Mannori – Prato 90

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato (AL) 90

Pepe Mastro Dolciere – Sant'Egidio del Monte Albino (SA) 90

Tiri Bakery & Caffè – Potenza 90

I 25 migliori Pastry Chef d'Italia

Titti Traina presso Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta

Manuel Costardi presso Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli

Chiara Patracchini presso La Credenza, San Maurizio Canavese (TO)

Giulia Mizzoni presso Piazza Duomo, Alba (CN)

Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida, Milano

Luca De Santi presso IYO Restaurant, Milano

Elena Orizio presso Trattoria Contemporanea, Lomazzo (CO)

Sara Simionato e Luca Ferrari presso Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Aki Noine presso I Tigli, San Bonifacio (VR)

Alessio Billeci presso Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck (BZ)

Kevin Fejzullai presso Harry’s Piccolo, Trieste

Doina Paulesco presso Osteria Francescana, Modena

Valentina Marzano presso Osteria del Viandante, Rubiera (RE)

Luca Abbadir presso Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN)

Mattia Casablanca presso Uliassi, Senigallia (AN)

Christian Marasca presso Zia Restaurant, Roma

Luca Villa presso Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Federico Marrone presso Da Lincosta, L’Aquila

Jonida Troka presso La Sorgente, Guardiagrele (CH)

Ferdinando De Simone presso Lorelei, Sorrento (NA)

Andrea Marano presso Taverna Estia, Brusciano (NA)

Federico Andreini presso Sustanza, Napoli

Francesco Pellegrino e Martina Tramis presso Lilith, Vernole (LE)

Lorenzo Dani presso St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina (ME)

Antonio Colombo presso Votavota, Ragusa