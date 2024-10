Guida Gambero Rosso 2025, l’elenco di tutti i migliori ristoranti d’Italia premiati con Tre Forchette

video suggerito

A cura di Giusy Dente

È stata pubblicata la guida Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso in cui sono riportati i 52 ristoranti (cinque in più rispetto allo scorso anno) premiati con Tre Forchette. Questo riconoscimento tiene conto di diversi aspetti fondamentali, su cui i ristoranti vengono valutati: cucina, cantina e servizio. Il punteggio assegnato permette di stilare poi una classifica con conseguente assegnazione di Forchette, da una a tre. La Lombardia risulta essere la regione col più alto numero di ristoranti premiati in Italia, regina del fine dining. Tra i premiati anche trattorie: in questo caso il massimo riconoscimento è costituito dai Tre Gamberi, ottenuti da 40 locali di tutt'Italia. La Guida presenta anche 22 Premi Speciali per esempio Miglior cuoco emergente (Antonio Lerro), Miglior proposta di piatti di pasta, Pastry chef dell'anno, Miglior proposta vegetariana. Nell’edizione 2025 ci sono due nuove categorie rispetto allo scorso anno: Cioccolato. L'abbinamento sorprendente e La Cantina più bella da visitare.

Quali sono i migliori ristoranti d'Italia

L'edizione 2025 della guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso è presentata al Teatro Eliseo di Roma. In totale sono 2340 gli indirizzi per magiare e bere bene in Italia secondo la guida, 52 di questi premiati con le prestigiose Tre Forchette. Il massimo riconoscimento è stato assegnato con ben 97 punti a pari merito a Niko Romito (Reale a Castel di Sangro) ed Enrico Crippa. A seguire l'Osteria Francescana di Massimo Bottura con 95 punti, gli stessi conquistati da Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler.

L'elenco dei 52 ristoranti premiati con Tre Forchette

97 punti

Piazza Duomo – Alba [CN]

Reale – Castel di Sangro [AQ]

95 punti

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico/Bruneck [BZ]

Osteria Francescana – Modena

94 punti

Le Calandre – Rubano [PD]

Madonnina del Pescatore – Senigallia [AN]

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri – Roma

Uliassi – Senigallia [AN]

93 punti

Cracco in Galleria – Milano

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino [RM]

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Torre del Saracino – Vico Equense [NA]

Villa Crespi – Orta San Giulio [NO]

Da Vittorio – Brusaporto [BG]

92 punti

Agli Amici dal 1887 – Udine

Antica Corona Reale – Cervere [CN]

Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona

D'O – Cornaredo [MI]

Danì Maison – Ischia [NA]

Duomo – Ragusa

Quattro Passi – Massa Lubrense [NA]

Seta by Antonio Guida – Milano

La Trota – Rivodutri [RI]

91 punti

Antica Osteria da Cera – Campagna Lupia [VE]

Enrico Bartolini Mudec – Milano

Berton – Milano

Da Caino – Montemerano [GR]

Del Cambio – Torino

Enoteca La Torre a Villa Laetitia – Roma

Guido – Serralunga d'Alba [CN]

Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel Roma

Imàgo dell'Hotel Hassler – Roma

Lido 84 – Gardone Riviera [BS]

Miramonti l'Altro – Concesio [BS]

La Peca – Lonigo [VI]

90 punti

Andreina – Loreto [AN]

Andrea Aprea Ristorante – Milano

L' Argine a Vencò – Dolegna del Collio [GO]

daGorini – Bagno di Romagna [FC]

Dina – Gussago [BS]

Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense [NA]

Taverna Estia – Brusciano [NA]

Dalla Gioconda – Gabicce Mare [PU]

Harry's Piccolo – Trieste

Krèsios – Telese Terme [BN]

Laite – Sappada [UD]

La Madia – Licata [AG]

Pashà – Conversano [BA]

Dal Pescatore Santini – Canneto sull'Oglio [MN]

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio [LU]

I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano [ME]