Le migliori trattorie del 2025 secondo Gambero Rosso: dove mangiare con menù degustazione da 60 euro Avreste mai immaginato di mangiare in una trattoria "stellata"? Nella Guida Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso sono stati inserite 40 trattorie "low-cost": ecco quali sono le più innovative premiate con i Tre Gamberi.

A cura di Valeria Paglionico

Arieddas – La Cucina della Marmilla

Il mondo della ristorazione sta cambiando e a dimostrarlo è la nuova Guida Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso. Sono stati censiti 2.425 locali tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali e i risultati sono stati chiari: i nuovi concept culinari sono sempre più diffusi, a prova del fatto che il settore si sta adeguando allo stile di vita contemporaneo sempre più frenetico e tecnologico. Ricette più snelle, tempi rapidi e servizio meno ingessato: i ristoranti italiani sono un mix di tradizione, innovazione e creatività. Come spiegato da Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero, "I clienti cercano ambienti accoglienti e un'esperienza più informale” e non sorprende che da diversi anni per assecondare queste esigenze in lista siano state inserite anche delle trattorie "low-cost", premiate il riconoscimento dei "Tre Gamberi".

La trattoria sarda premiata per la prima volta con i Tre Gamberi

Dimenticate le trattorie caserecce con dei menù ispirati alla classica cucina della nonna, ora i locali di questo genere stanno sperimentando sempre più spesso un fenomeno di cross-contaminazione. Cosa significa? Che si servono di tecniche raffinate tipiche dell'alta cucina, arricchendo la loro offerta con proposte che vanno oltre le etichette convenzionali. I ristoranti premiati con i Tra Gamberi quest'anno sono 40, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto le novità. Arieddas – La Cucina della Marmilla, una splendida tenuta a Sanluri, nel Sud della Sardegna, ha debuttato per la prima volta nella lista. I suoi punti forti? Nato nella tenuta Agricola Su’entu, vuole mantenere vivo il contatto con il territorio proponendo un menù che asseconda i ritmi di ingredienti e produttori. I prezzi, inoltre, sono assolutamente abbordabili: i piatti singoli arrivano al massimo a 16 euro, mentre una degustazione con 7 assaggi viene proposta a 44 euro.

Arieddas – La Cucina della Marmilla

Le trattorie a km 0 da provare nel 2025

Nella lista dedicata alle trattorie che hanno ottenuto i Tre Gamberi non mancano delle proposte all'avanguardia. La Madia a Brione, in provincia di Brescia, definisce la sua cucina "tradizionale e innovativa" e non solo per la tipologia dei piatti offerti.

La Madia

Il locale ha un'attenzione particolare per l'ecosostenibilità: per evitare sprechi propone solo percorsi degustazione che cambiano a seconda delle disponibilità stagionali, i prezzi? I menù disponibili sono due, uno da 50 e l'altro da 60 euro (a seconda del numero di piatti scelti). A ottenere l'ambito riconoscimento, anche un agriturismo: l'Agra Mater a Colmurano, nelle Marche. Si tratta di un casolare di campagna diventato una vera e propria azienda agricola, la cui peculiarità sta nel fatto che in cucina usa i prodotti biologici coltivati in loco. Anche in questo caso i prezzi non superano mai i 22 euro, a eccezione del menù degustazione che costa 34 euro.

Agra Mater