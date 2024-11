video suggerito

Guida Michelin Italia 2025: quali sono i nuovi ristoranti che hanno ottenuto le Stelle Salgono a 14 i Tre Stelle Michelin. Sono stati nominati anche 2 nuovi Due Stelle e 33 nuove Una Stella, per un totale di 393 ristoranti in tutta Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ravioli di Anguilla, Juice di Vitello, Caviale Verde, Garum (Ristorante Contrada di Castel Monastero, Executive Chef Davide Canella)

Per celebrare la 70esima edizione della Guida Michelin Italia, la cerimonia di premiazione si è tenuta per la prima volta nella sua storia nella città di Modena, presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Alla serata, presentata da Giorgia Surina, hanno partecipato oltre 500 invitati. Quella del 2025 è l'edizione numero 70 della prestigiosa guida, un punto di riferimento del settore ristorazione. Sono 36 in totale le novità tra gli stellati: un nuovo ristorante Tre Stelle (che salgono a quota 14 in totale sul territorio nazionale), 2 nuovi ristoranti Due Stelle e 33 Una Stella.

Quali sono i nuovi ristoranti premiati nella guida Michelin

In totale, la selezione di ristoranti della Guida Michelin Italia 2025 comprende 393 ristoranti stellati, a conferma di quanta eccellenza ci sia nel nostro Paese sul fronte della ristorazione, un settore fatto di rispetto della tradizione ma anche apertura verso contaminazioni e innovazione. Tra le 36 novità distribuite in 13 regioni spicca Casa Perbellini – 12 Apostoli, l'unico ristorante che si è aggiudicato le Tre Stelle per il 2025. Il locale si trova nel pieno centro storico di Verona, accanto a piazza delle Erbe, proprio a due passi dal balcone più famoso del mondo (quello di Romeo e Giulietta). Due ristoranti, invece, sono entrati nella classifica aggiudicandosi le Due Stelle: Villa Elena a Bergamo, guidato dallo chef Marco Galtarossa e Campo del Drago di Matteo Temperini. È importante notare che tra le 36 novità, 14 chef stellati sono under 35 (4 dei quali con età uguale o under 30).

Instagram @grow.restaurant

I 33 nuovi ristoranti con Una Stella Michelin

Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua, Asti Cannavacciuolo by the Lake, Pettenasco Equilibrio, Dolcedo Grow Restaurant, Albiate Il Circolino, Monza Olmo, Cornaredo Cucina Cereda, Ponte di San Pietro Moebius sperimentale, Milano Acqua, Olgiate Olona Sine by Pinto, Milano Casa Leali,Puegnago sul Garda Tancredi, Sirmione Grual, Pinzolo Iris Ristorante, Verona Palais Royal restaurant, Venezia Ancòra, Cesenatico Alto, Fiorano Modenese

Ristorante Del Lago, Bagno di Romagna Al Gatto Verde, Modena Serrae Villa Fiesole, Fiesole Contrada, Castelnuovo Berardenga Saporium, Chiusdino Locanda de Banchieri, Fosdinovo Achilli Al Parlamento, Roma Cetaria, Baronissi Volta del Fuenti by Michele de Blasio, Vietri sul Mare O me o il mare, Gragnano Don Alfonso 1890, Sant'Agata sui Due Golfi Marotta, Squille Abbruzzino Oltre, Lamezia Terme Locanda Mammì, Agnone Dissapore di Andrea Catalano, Carovigno Vineria Modì, Taormina

Instagram @casaperbellini

I Tre Stelle Michelin del 2025

Villa Crespi Orta San Giulio (NO)

Piazza Duomo ad Alba (CN)

Da Vittorio a Brusaporto (BG)

Le Calandre a Rubano (PD)

Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN)

Osteria Francescana a Modena

Enoteca Pinchiorri a Firenze

La Pergola a Roma

Reale a Castel di Sangro (AQ)

Uliassi a Senigallia (AN)

Enrico Bartolini al MUDEC a Milano

Quattro Passi, Nerano (NA)

Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Brunico (BZ)

Instagram @ristoranteuliassi

I Due stelle Michelin del 2025

L'Olivo, Anacapri

Villa Elena, Bergamo

Taverna Estia, Brusciano

Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia

Antica Corona Reale, Cervere

Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini, Cioccaro

Arnolfo, Colle di Val d'Elsa

Miramonti l'Altro, Concesio

D'O, Cornaredo

Santa Elisabetta, Firenze

Villa Feltrinelli, Gargnano

Agli Amici, Udine

San Domenico, Imola

Daní Maison, Ischia

La Madia, Licata

Magnolia, Longiano

La Peca, Lonigo

Antica Osteria Cera, Lughetto

Madonnina del Pescatore, Senigallia

Verso Capitaneo, Milano

Andrea Aprea, Milano

Seta by Antonio Guida, Milano

Campo del Drago, Montalcino

Caino, Montemerano

George Restaurant, Napoli

Duomo, Ragusa

Acquolina, Roma

Il Pagliaccio, Roma

Enoteca La Torre, Roma

Terra The Magic Place, Sarentino

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, Serralunga d'Alba

St. George by Heinz Beck, Taormina

Krèsios, Telese

Castel fine dining, Tirolo

Harry's Piccolo, Trieste

Glam Enrico Bartolini, Venezia

Il Piccolo Principe, Viareggio

Torre del Saracino, Vico Equense

Le nuove Stelle Verdi

Con l'assegnazione delle nuove 11 Stelle Verdi, salgono a un totale di 69 i ristoranti con questo riconoscimento. Viene assegnato ai locali che si distinguono in materia di sostenibilità, con buone pratiche come la salvaguardia del territorio e una cucina giornaliera e stagionale.

Villa Maiella Prezioso Artfix Don Alfonso 1890 Al gatto verde Ronchi Rò Agriturismo Ferdy Il Tiglio Locanda La Raia Il Cappero Bistrot