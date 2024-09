Il bar migliore d’Italia si trova in un paese di 7mila abitanti

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Due croissant | Foto FB Gustificio

Come ogni anno torna la Guida del Gambero Rosso sui migliori bar d'Italia, realizzata in collaborazione con illycaffé. La 25esima edizione della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso 2025 ha scelto anche quest'anno "il locale più amato dagli italiani", come recita il sottotitolo di ogni classifica. A contribuire alla scelta del miglior bar, come ogni anno, concorrono diversi criteri: il caffé, i lievitati, come croissant o prodotti salati, che si distinguono per forme e farciture. Anche l'aperitivo, appuntamento amatissimo dagli italiani, è diventato sempre più importante nel contribuire a definire l'identità di un bar. Oltre al miglior bar d'Italia dell'anno, tra i 1.100 locali dell'edizione 2025 troviamo 106 nuovi bar e tante insegne premiate con i punteggi più alti come le tre tazzine e i tre chicchi, simbolo d'eccellenza.

Qual è e dove si trova il miglior bar d'Italia

"In questo contesto sempre più complesso e sfaccettato, è l’identità del locale a fare la differenza: vince chi ha una visione chiara e sa declinarla in modo coerente in ogni aspetto, dal proprio alter ego sul web ad ambiente e servizio, ed è capace di rinnovarsi nel tempo", spiega Marina Savoia, curatrice della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso 2025 che ha conferito il premio Illy Bar dell’anno 2025. A ricevere questo riconoscimento è Gustificio, bar di Carmignano di Brenta, comune di 7mila abitanti in provincia di Padova.

Una colazione da Gustificio | Foto FB Gustificio

Il locale è stato premiato da una giura composta da Antonia Klugmann, illy Chef Ambassador e chef del ristorante L’Argine a Vencò, Lorenzo Ruggeri, Direttore Responsabile Gambero Rosso, Marina Savoia, Curatrice della Guida Bar d'Italia, Moreno Faina, Direttore Università del Caffè illy e Violante Avogadro, Chief Communication & Key Client Officer illy. La scelta è ricaduta su Gustificio per via della sua particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Inoltre, il bar ha saputo dare una particolare attenzione alle materie prime scelte tra i produttori locali, come la fattoria sociale il PomoDoro e altri piccoli produttori. Il Gustificio, inoltre, ha saputo mettere all'opera le nuove tecnologie che consentono di ridurre le emissioni, senza contare la completa abolizione della birra.

Gli interni di Gustificio | Foto FB Gustificio