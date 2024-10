video suggerito

I migliori bar al mondo del 2024: quali sono i nomi italiani in classifica È stata appena rilasciata la World’s 50 Best Bars 2024, la classifica dei 50 migliori bar al mondo di quest’anno e le sorprese sono state moltissime. Ecco qual è il locale che si è aggiudicato il primato e i nomi italiani in lista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jigger & Pony a Singapore

Siete alla ricerca di un bar originale e glamour capace di regalarvi un'esperienza unica in fatto di gusto? Fareste bene a consultare la World's 50 Best Bars 2024, la classifica dei 50 migliori bar al mondo di quest'anno. A stilarla sono stati i professionisti del settore, dai baristi più in vista del momento agli esperti di cucina e drink, che, dopo aver analizzato 700 diversi locali sparsi su tutto il globo, sono arrivati alla lista definitiva. Sebbene alcuni "veterani" continuino a dominare le prime posizioni, ci sono anche delle novità (tra cui anche 4 bar italiani): ecco quali sono i 50 locali che andrebbero assolutamente visitati.

Qual è il bar migliore al mondo del 2024

A classificarsi al primo posto della World's 50 Best Bar 2024 è stato l'Handshake Speakeasy a Città del Messico. Nascosto nel quartiere di Colonia Juárez, si estende su due livelli: il pianto terra è intimo e ispirato all'era del proibizionismo con tende scure, divani di velluto e luci soffuse, il seminterrato è invece uno spazio aperto in cui vengono celebrati lo spirito e l'energia messicani.

Handshake Speakeasy a Città del Messico

Sebbene la lista dei drink possa sembrare minimalista, in verità è stata realizzata con tecniche culinarie avanzate, basti pensare al fatto che alcuni cocktail hanno bisogno di 48 ore di preparazione. Il secondo posto è andato al Bar Leone di Hong Kong che, come si evince dal nome, è interamente ispirato alla tradizione italiana sia nell'arredamento che nel menù, mentre l'ultimo gradino del podio se lo è aggiudicato il Sips di Barcellona, un bar dall'atmosfera iper contemporanea che in soli 2 anni è riuscito a sbaragliare la concorrenza.

Leggi anche Il bar migliore d'Italia si trova in un paese di 7mila abitanti

Bar Leone Hong Kong

I bar italiani in classifica

La classifica dei migliori bar al mondo del 2024 continua con il Tayer + Elementare di Londra, il Jigger & Pony di Singapore, il Linea di Atene, il Tre Mono di Buenos Aires e l'Alquimico di Cartagena.

Drink Kong, Roma

Per trovare il primo nome italiano bisogna andare al 33esimo posto, assegnato al Drink Kong di Roma, un bar che fonde estetica retrò e menù futuristico, il tutto senza rinunciare a un tocco glamour con delle sale illuminate da luci al neon. Italiano anche il 36esimo bar in lista, Locale Firenze, una sorta di "macchina del tempo" che mixa arredamenti antichi con una lista di cocktail super innovativa.

Locale Firenze

Non mancano i bar milanesi, il Moebius Milano e il 1930, rispettivamente al 38esimo e 50esimo posto. Il primo, costruito in un ex magazzino tessile, è in stile industrial e, oltre a una lista dei drink curatissima, propone anche musica dal vivo. Nel secondo si accede solo tramite invito proprio come negli speakeasy dell'epoca del proibizionismo, basti pensare al fatto che non ha reso pubblico il suo indirizzo. In quanti visiteranno almeno uno dei bar in classifica?

Moebius Milano