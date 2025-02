Dove si beve il caffè più buono del mondo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Si fa presto a dire: caffè. Sembra una preparazione banale e invece il risultato cambia in base a tanti fattori: per questo un bar non è uguale all'altro. Inoltre una buona caffetteria, per essere tale, non deve solo servire un buon caffè: servono cordialità, pulizia, una bella atmosfera. Proprio questi sono alcuni dei criteri utilizzati per stilare la classifica dei migliori bar del mondo. Questo elenco ne include 100: tiene conto sia delle valutazioni dei clienti (30%) che di quelle di un gruppo di esperti (70%).

Qual è il migliore bar del mondo

Qualità del caffè, competenza del barista, assistenza clienti, innovazione, ambiente e atmosfera, pratiche di sostenibilità, qualità alimentare e della pasticceria, coerenza: sono questi gli otto criteri presi in esame per stilare la classifica delle migliori caffetterie del mondo. "Applicando meticolosamente questi criteri, intendiamo presentare una guida definitiva alle migliori caffetterie del mondo, celebrando quelle che eccellono in ogni aspetto dell'esperienza del caffè" si legge sul sito ufficiale.

In cima all'elenco c'è Toby's Estate Coffee Roasters di Sydney, quartiere Chippendale nella zona sud-occidentale. L'azienda ha sedi in tutta l'Australia, ma anche in Indonesia, Kuwait, Singapore, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita. Al secondo posto c'è invece Onyx Coffee LAB negli USA: l'azienda ha tre filiali a Bentonville, Fayetteville e Springdale, ma non è chiaro quale delle tre sia nella lista. Al terzo posto compare Gota Coffee Experts, stavolta in Austria. La top 20 include locali distribuiti davvero in ogni parte del mondo: si va dal Perù al Belgio, dal Sudafrica alla Spagna. Bisogna invece scendere alla 26esima posizione per trovare un locale italiano: Faro.

Toby's Estate l'ha spuntata sulla rivale Caffè Proud Mary di Melbourne (in quarta posizione), merito anche della grande attenzione che viene data alla preparazione di ogni singola tazza di caffè, con una torrefazione in loco che tosta i chicchi freschi ogni giorno. L'attività è stata avviata nel 1997 e da un piccolo garage di periferie si è arrivati alla grande catena di oggi. La vittoria di Sydney su Melbourne è significativa, perché tra le due città esiste una rivalità di vecchia data, che riguarda anche chi prepara il migliore caffè. Storicamente, è Melbourne la capitale nazionale del caffè: nel secondo dopoguerra gli immigrati italiani portarono in città le loro macchine per l'espresso e le loro tecniche di preparazione."Penso che la nostra vittoria sia una vittoria per il Paese. Il caffè australiano è, secondo me, il migliore al mondo e quindi non si riduce a Sydney e Melbourne – ha commentato Jody Leslie, direttore generale di Toby's Estate – Vogliamo essere forti come Paese e questo aiuta tutti".

La classifica dei migliori bar-caffetteria del mondo

Toby's Estate Coffee Roaster, Australia Onyx Coffee LAB, Stati Uniti Gota Coffee Experts, Austria Proud Mary Coffee, Australia Tim Wendelboe, Norvegia Apartment Coffee, Singapore Kawa, Francia Coffee Anthology, Australia La storia di Ono, Malesia Caffè Tropicalia, Colombia Espressolab, Sud Africa Hola Coffee Lagasca, Spagna Casa Canela, Venezuela Caffè Alquimia, El Salvador Kross Coffee Roasters, Grecia MOK Caffè, Belgio Prevail Coffee, Stati Uniti Metro, Filippine Veneziano Caffè Roasters, Australia Puku Puku, Perù