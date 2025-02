Le 100 migliori caffetterie del mondo: qual è l’unica italiana in classifica

video suggerito

A cura di Giusy Dente

"The worlds 100 best coffee shops" è la classifica che seleziona le migliori caffetterie in tutto il mondo, in base a otto criteri identificati come requisiti chiave per un locale. L'elenco viene stilato facendo una media ponderata tra le valutazioni dei clienti (30%) e quelle di un gruppo di esperti (70%), chiamati a dare il loro giudizio. Qualità del caffè, competenza del barista, assistenza clienti, innovazione, ambiente e atmosfera, pratiche di sostenibilità, qualità alimentare e della pasticceria, coerenza: sono questi gli elementi valutati per arrivare a identificare i bar eccellenti dove vale la pene sedersi almeno una volta nella vita e ordinare un caffè.

Dove si beve il caffè migliore del mondo

Sul gradino più alto del podio c'è un locale australiano: si tratta di Toby's Estate Coffee Roasters di Sydney, nel quartiere Chippendale. Secondo posto per Onyx Coffee LAB negli USA. Segue al terzo posto Gota Coffee Experts, stavolta in Austria. Al quarto posto c'è ancora l'Australia, ma stavolta con un bar di Melbourne mentre a chiudere la top 5 ci pensa Tim Wendelboe in Norvegia. La classifica spazia davvero in ogni Paese del mondo: scorrendo l'elenco si viaggia tra Giappone, Spagna, Perù, Turchia, Bulgaria, Romania. E anche l'Italia può vantarsi di essere entrata nella lista.

Qual è il bar italiano tra i migliori del mondo

C'è un solo bar italiano segnalato nella classifica "The worlds 100 best coffee shops". Bisogna scendere fino alla 26esima posizione per scorgere il nome del nostro Paese. Ad averla spuntata è Faro, locale di Roma. Il Bar della Capitale si è classificato 26esimo subito dopo il bar spagnolo Nomad Frutas Selectas: si trova in Via Piave 55 ed è gestito da Dario Fociani, che in passato ha lavorato anche a Berlino, Melbourne, Londra. Sul sito ufficiale si legge una vera e propria dichiarazione d'intenti che chiarisce subito la tipologia di posto e l'attenzione che presta all'esperienza che si fa all'interno:

Faro è una caffetteria che cerca di fare utile e di essere utile. Utile perché cerca di creare legami. Utile perché cerca di regalare momenti di effimero piacere sensoriale.

Utile perché cerca di fornire spiegazioni sul mondo gastronomico. L'obiettivo comunicativo è duplice: da una parte vogliamo raccontare le difficoltà della filiera agricola

dall'altra ci piacerebbe spiegare quanto, in questo momento storico, mangiare con il cervello prima che con la pancia, sia un vero e proprio atto politico-economico rivoluzionario.

Questa concezione è il frutto di un'approfondita conoscenza del mercato attuale, ma anche del confronto con le realtà al di fuori dei confini nazionali, delle esperienze fatte all'estero. La loro torrefazione si chiama Aliena Coffee Roasters, nato nel 2021.

Le prime 30 posizioni della classifica

Toby's Estate Coffee Roaster, Australia Onyx Coffee LAB, Stati Uniti Gota Coffee Experts, Austria Proud Mary Coffee, Australia Tim Wendelboe, Norvegia Apartment Coffee, Singapore Kawa, Francia Coffee Anthology, Australia La storia di Ono, Malesia Caffè Tropicalia, Colombia Espressolab, Sud Africa Hola Coffee Lagasca, Spagna Casa Canela, Venezuela Caffè Alquimia, El Salvador Kross Coffee Roasters, Grecia MOK Caffè, Belgio Prevail Coffee, Stati Uniti Metro, Filippine Veneziano Caffè Roasters, Australia Puku Puku, Perù Savaya Coffee Market, USA Three Monkeys Coffee, Perù One life Kitchen&Cafe, United Arab Emirates Koffee Mameya Kakeru Nomad Frutas Selectas, Spagna Faro, Italia Coffee Guatemala, Guatemala Calere Coffee, Australia 7G Roaster, Portogallo Panther Coffe, USA