I migliori ristoranti al mondo del 2024 su TripAdvisor: nella classifica c'è anche un italiano TripAdvisor ha appena stilato la classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2024: ecco il risultato e il nome del locale italiano in lista.

A cura di Valeria Paglionico

Ristorante Anne-Sophie Pic

Viaggiare in giro per il mondo è un'attività che appassiona tutti e non sorprende che durante le festività e i ponti siano milioni i turisti che si spostano da una parte all'altra del globo, desiderosi di ammirare nuovi luoghi e di entrare in contatto con culture diverse dalla propria. Che si scelga una meta esotica, una capitale europea o una semplice gita fuori porta, non importa, l'unica cosa certa è che in ogni occasione si va sempre alla ricerca del ristorante migliore, quello che più di tutti permette di godersi le bontà culinarie del luogo. È proprio per venire incontro alle richieste dei viaggiatori che TripAdvisor ha stilato la classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2024: ecco il risultato.

Il ristorante migliore del 2024 su TripAdvisor

Chi non si è mai servito di TripAdvisor per informarsi su un alloggio o un ristorante da visitare in vacanza? Grazie alle recensioni e alle foto dei clienti che ci sono già stati, la piattaforma aiuta a capire se vale o meno la pena farci un salto, facilitando così l'organizzazione del viaggio. La classifica dei ristoranti migliori del 2024, dunque, di sicuro andrà incontro alle esigenze dei turisti più esigenti. A essersi aggiudicato il primo gradino del podio è stato Anne-Sophie Pic, un ristorante di Valence, in Francia, premiato con 3 stelle Michelin. Tra atmosfere sofisticate, vetrate panoramiche e un menù che vuole essere un vero e proprio viaggio sensoriale, il locale propone un'esperienza unica nel suo genere. I prezzi? Si parte da 620 euro per un menù da 7 portate per 2 persone e si superano i 1.300 per una variante con 10 portate.

Anne-Sophie Pic

Qual è il ristorante italiano in lista

Ad aver conquistato i restati gradini del podio sono stati il Ristorante 1621, in Colombia, e il Northcote, nel Regno Unito, rispettivamente al secondo e al terzo posto. A seguire nella classifica ci sono l'argentino Casa Vigil, i francesi Maison Medard, Tour d'Argent e Leclère Cuisine d'Arrivage, mentre all'ottava e alla nona posizione compaiono Akira Back, Thailandia, e The Grove, Nuova Zelanda. L'unico italiano in lista è Villa Crespi, il ristorante sul lago d'Orta di Antonino Cannavacciulo insignito di 3 stelle Michelin. Un menù che mixa tradizione campana e piemontese, tre sale finemente arredate e una cucina d'eccellenza: le degustazioni disponibili sono due (con due o tre portate) e vengono proposte ai prezzi di 190 e 240 euro.

Villa Crespi