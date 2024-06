video suggerito

La classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2024: quali hanno conquistato il podio È sta rivelata la classifica The World's 50 Best Restaurants 2024 e ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stato un ristorante spagnolo: ecco i nomi di tutti i vincitori.

A cura di Valeria Paglionico

Disfrutar

Ieri sera il Wynn hotel di Las Vegas ha ospitato uno degli eventi più attesi dell'anno dagli amanti della cucina: il The World’s 50 Best Restaurants 2024. Si tratta di una cerimonia di premiazione che nel settore viene paragonata agli Oscar del cinema e che ogni anno celebra i locali che si sono distinti per eccellenza nel mondo dell'alta gastronomia. A competere c'erano innumerevoli talenti provenienti da 26 paesi diversi in 5 continenti ma alla fine ad aggiudicarsi il podio è stato un grande nome della cucina spagnola: ecco chi sono i vincitori di quest'anno.

Qual è il ristorante migliore al mondo del 2024

Il ristorante migliore al mondo del 2024 è il Disfrutar di Barcellona che, dopo aver raggiunto il secondo gradino del podio lo scorso anno, ora si è aggiudicato l'ambito titolo, ottenendo anche il riconoscimento The Best Restaurant in Europe. Diventato famoso per l'eccellenza degli ingredienti e per le tecniche innovative usate dagli chef, è riuscito a stravolgere i tradizionali canoni dei ristorante fine dining ma senza rinunciare ai sapori prelibati. Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casanas sono proprietari e gestori del locale: accomunati dalle esperienze lavorative nel leggendario El Bulli, hanno creato un menù di piatti fantasiosi eseguiti con estrema maestria. Tutti sono legati alla tradizione mediterranea ma al loro interno non manca un tocco all'avanguardia, dalla ciambella ripiena di caviale al panino con gazpacho ghiacciato, fino ad arrivare alla carne di piccione con spaghetti kombu, mandorla e uva.

Disfrutar, Barcellona

I ristoranti italiani in classifica

Quest'anno la Spagna sembra aver letteralmente trionfato nel mondo dell'alta gastronomia. A seguire Disfrutar nella classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2024 c'è un altro nome Made in Spain, ovvero Asador Etxebarri, locale con sede ad Atxondo, mentre a salire sul terzo gradino del podio, invece, è stato il parigino Tavolo di Bruno Verjus. La lista continua con Diverxo a Madrid, Maido a Lima, Perù, il newyorkese Atomix e Quintonil a Città del Messico. Per vedere un nome italiano bisogna arrivare alla 12esima posizione, guadagnata da Lido 84 a Gardone Riviera. Ci sono anche altri due ristoranti del nostro paese che sono stati premiati a Las Vegas: Piazza Duomo e Uliassi, che si trovano rispettivamente ad Alba e Senigallia.

