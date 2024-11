video suggerito

I 1000 migliori ristoranti del mondo: chi sono gli italiani nelle prime posizioni della classifica La Liste ha pubblicato la classifica annuale dei 1000 migliori ristoranti del mondo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @atelier_moessmer_nnk

Basandosi sui dati di migliaia di pubblicazioni, centinaia di guide turistiche e milioni di recensioni online, La Liste offre ogni anno la sua selezione dei migliori ristoranti del mondo. È una guida preziosa per chi ama viaggiare e scoprire anche le tradizioni culinarie dei luoghi che visita: nell'elenco, infatti, ci sono ben 1000 locali, consigliati da professionisti del settore. Entrare nella top 10 è un grande privilegio, significa stare sul tetto del mondo, nell'Olimpo del settore culinario. E l'Italia è riuscita nell'impresa.

Come viene stilata la classifica

La classifica annuale dei 1000 migliori ristoranti del mondo stilata da La Liste è il risultato di un rigoroso processo in sei fasi che porta ad associare ad ogni ristorante un certo punteggio complessivo, il quale determina la posizione nell'elenco. Prima viene realizzato un accurato database contenente le recensioni dei ristoranti pubblicate da guide turistiche e pubblicazioni attendibili. A questa fase di aggregazione segue quella di standardizzazione: ogni punteggio di recensione viene convertito in un voto standard, che va da 0 a 100, in base alle tabelle di conversione specifiche di ogni guida. Poi viene assegnato ai ristoranti un indice di affidabilità, con un voto che va da 0 a 10, esaminando le opinioni di diverse migliaia di chef sulle guide turistiche locali.

A questo punto si fa la media di tutti i punteggi delle recensioni standardizzate, ponderati in base all'indice di affidabilità. L'ultimo step è prendere in considerazione le recensioni dei clienti online, che hanno un peso del 10% nel punteggio finale. La sesta e ultima fase consiste nell'elaborazione della lista finale. Nove ristoranti hanno ottenuto un punteggio di ben 99,50 su 100 nella classifica di quest'anno, sfiorando la perfezione assoluta. Uno di questi è Cheval Blanc di Peter Knogl, un ristorante di Basilea (Svizzera) premiato con tre Stelle Michelin. Un altro è il ristorante di pesce Lung King Heen: qui ci troviamo da tutt'altra parte, siamo nel Four Seasons Hotel di Hong Kong. L'Enclume è un altro ristorante premiato con tre Stelle Michelin, ma nella Cumbria (Regno Unito).

Sono ben 98 i ristoranti italiani in classifica. Spiccano con ben 99 punti Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico e Da vittorio a Brusaporto. In classifica anche Le Calandre a Sarmeola di Rubano, Piazza Duomo ad Alba, Reale a Castel di Sangro, Osteria Francescana di Modena, Villa Crespi a Orta San Giulio, Enrico Bartolini – MUDEC a Milano.

Top 1000 Restaurants 2025: i punteggi più alti

Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois (Basel, Switzerland)

99.50 Guy Savoy (Paris, France)

99.50 LEnclume – Simon Rogan (Grange-over-Sands, United Kingdom)

99.50 La Vague d’Or – Cheval Blanc St-Tropez (Saint-Tropez, France)

99.50 Le Bernardin (New York, United States)

99.50 Lung King Heen – 龙景轩 (Hong Kong, China)

99.50 Matsukawa – 松川 (Minato-ku, Japan)

99.50 Schwarzwaldstube (Baiersbronn, Germany)

99.50 SingleThread (Healdsburg, United States)

99.50 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italy)

99.00 Da Vittorio (Brusaporto, Italy)

99.00