video suggerito

Chi sono i migliori chef italiani, la top 10: “Non è un mondo di uomini, ci sono donne incredibili” Ci sono 3 donne e 7 uomini nella classifica stilata dal sito specializzato World Ratings, che si è soffermato sui migliori chef italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina Bowerman

World Ratings è un sito specializzato che dedica approfondimenti e classifiche a temi come tendenze, travel, cucina. Il magazine ha preso in esame il settore della ristorazione italiana, soffermandosi sui nomi di maggiore prestigio di questo mondo, quelli che contribuiscono a rendere la cucina italiana così rinomata nel mondo. Il sito ha dunque stilato una classifica, la top 10 dei migliori chef del Belpaese.

I migliori chef italiani secondo World Ratings

Nelle dieci posizioni ci sono 3 donne e 7 uomini. Il settore della cucina è cambiato negli ultimi tempi. È stato sempre un mondo considerato prettamente maschile, ma oggi non è più così: non si pensa più solo a uomini, quando si pensa ai vertici, a chef stellati. Sono solo il talento e la passione a fare la differenza, ovviamente uniti alla dedizione e alla capacità di mettere in conto dei sacrifici, perché non è certo un mondo facile. Della cucina italiana, World Ratings ha apprezzato lo slancio verso la modernità, la capacità di reinventare la tradizione, quel desiderio di fare un passo il più sulla scena gastronomica mondiale, mostrando a tutti tecnica, bravura e fantasia. "Una cucina più vivace che mai": così viene definita.

Carlo Cracco

In cima alla classifica c’è Cracco con il suo omonimo ristorante di Milano, Il suo viene definito "uno stile culinario innovativo e raffinato con piatti che fondono la tradizione milanese con la sperimentazione creativa". Seguono sul podio Massimiliano Alajmo e Ciccio Sultano: il primo proveniente da una famosa famiglia di ristoratori veneziani e il secondo, siciliano, vanta due stelle Michelin. La prima donna che si incontra in classifica, in quinta posizione, è Nadia Santini. Su di lei si legge: "Il mondo degli chef non è dominato solo dagli uomini. Ci sono anche donne incredibili che hanno lasciato il segno". La chef è stata la prima donna a ricevere 3 stelle Michelin, assegnate al suo ristorante Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio (Mantova). In classifica anche Antonia Klugmann in ottava posizione: di lei viene sottolineata l'abilità nella sperimentazione e nella ricerca, anche con ingredienti e abbinamenti non convenzionali, ma sempre con equilibrio. Chiude la classifica Cristina Bowerman, chef stellata anche lei.

Leggi anche Come è cambiata Paola Frizziero, le foto della storica corteggiatrice da Uomini e Donne a oggi

Antonino Cannavacciuolo

La classifica dei migliori chef italiani

Carlo Cracco, Cracco – Milano Massimiliano Alajmo, Le Calandre Rubano (Padova) Ciccio Sultano, Duomo – Ragusa Enrico Crippa, Piazza Duomo – Alba (Cuneo) Nadia Santini, Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (Mantova) Davide Oldani, D’O – Cornaredo (Milano) Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara) Antonia Klugmann, L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (Gorizia) Niko Romito, Reale – Castel di Sangro (L’Aquila) Cristina Bowerman, Glass Hostaria – Roma