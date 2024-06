video suggerito

Chi sono gli chef italiani più influenti: le posizioni in classifica di Cannavacciuolo e Borghese Most Powerful Chef è la classifica dei 25 cuochi italiani più influenti d'Italia in base a impatto culturale, reputazione e quanto influenzano il settore.

A cura di Giusy Dente

Antonino Cannavacciuolo

Forbes ha stilato la classifica degli chef più influenti della cucina italiana. L'evento di premiazione ha visto protagonisti 25 cuochi di fama internazionale, più altri 8 a cui sono andati dei premi speciali. La serata si è svolta nella cornice delle cantine Bellavista a Erbusco, tra i vigneti della Franciacorta.

Che cos'è Most Powerful Chef

Most Powerful Chef prende in esame una serie di criteri definiti da Maddalena Fossati Dondero, direttore di La Cucina Italiana. Più che su guide e classifiche, viene considerato l'impatto culturale e sociale di questi professionisti sul territorio, il modo in cui interagiscono con la comunità, quanto le rispettive filosofie gastronomiche influenzano la ristorazione e la percezione della cucina made in Italy nel mondo. Tra i criteri di selezione anche la reputazione mediatica degli chef e i riconoscimenti ottenuti nella creazione di valore.

Alessandro Borghese

Most Powerful Chef: i cuochi premiati

La classifica ha messo al primo posto Massimo Bottura, definito "Il sostenitore ante litteram del valore culturale della cucina italiana". A seguire sul podio Antonino Cannavacciuolo e la famiglia Cerea. Otto in totale i premi speciali assegnati. Spirito di squadra è andato a Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi. Il Grande Ispiratore è stato assegnato a Fulvio Pierangelini. Si sono aggiudicati il premio Visione gli chef Alfonso e Livia Iaccarino perché "hanno fatto scelte difficili in epoche difficili". Premiati anche Giovanni e Alberto Santini (La nuova generazione), Michele Spadaro (Rising Star), Pino Cuttaia (Sostenibilità del Mare), Diego Rossi (L’outsider), Heinz Beck (Innovazione).

Viviana Varese

La classifica Most Powerful Chef

Massimo Bottura Antonino Cannavacciuolo La famiglia Cerea Niko Romito Enrico Bartolini Norbert Niederkofler Antonia Klugmann Alessandro Borghese Gennarino Esposito Davide Oldani Chiara Pavan Moreno Cedroni Ciccio Sultano Enrico Crippa Andrea Aprea Carlo Cracco Nino Di Costanzo Massimiliano Alajmo Caterina Ceraudo Antonio Guida Viviana Varese Cristiano Tomei Riccardo Camanini Mauro Uliassi Giancarlo Morelli