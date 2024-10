video suggerito

Le Cattedrali di Antonino Cannavacciuolo è il Miglior nuovo ristorante d’hotel del mondo: quanto costa Tra i vincitori dei World Culinary Awards spicca il nome di un ristorante italiano, di uno chef molto noto: ecco i prezzi dei Menu che propone ai suoi ospiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I World Culinary Awards sono tornati per il quinto anno consecutivo. È l'evento gemello dei World Travel Awards, inaugurato ben prima, nel 1994. L'iniziativa va a riconoscere e premiare l'eccellenza nel settore culinario e i vincitori dell'edizione 2024 sono stati annunciati durante una serata di gala organizzata al Summersalt Jumeirah Al Naseem di Dubai (Emirati Arabi Uniti). I risultati sono il frutto di una ricerca durata un anno con voti espressi da professionisti del settore dei viaggi e dal pubblico: vince il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna categoria. Proprio Dubai è stata nominata Migliore destinazione culinaria del mondo, con riconoscimenti assegnati a moltissimi ristoranti. L'Italia invece è stata riconosciuta come Migliore destinazione culinaria d'Europa. A proposito di riconoscimenti italiani: spicca a livello mondiale anche il nome di un locale da poco aperto da una chef molto conosciuto e molto amato.

Qual è la migliore nuova apertura del 2024

Il Miglior nuovo ristorante d'hotel del mondo per il 2024 è di Antonino Cannavacciuolo: si tratta di Le Cattedrali Asti, all’interno del Relais Le Cattedrali, inserito anche nella selezione della Guida Michelin Italia 2024. Il ristorante è famoso per la sua ampia offerta di vini: una cantina con oltre 2000 etichette provenienti dall’Italia e dal mondo. Proprio il nome è un omaggio alle cattedrali sotterranee di Canelli, in provincia di Asti, le cantine storiche scavate a decine di metri in profondità, nel tufo delle colline. Qui sono conservate migliaia di bottiglie di bollicine: proprio a Canelli è nato il primo spumante italiano.

Quanto costa il ristorante di Antonino Cannavacciuolo

Quattro i Menu disponibili per gli ospiti, ma si può scegliere anche Alla carta. Il menu Riflessioni ha un costo di 110 euro a persona, per il menu Tartufo Bianco si sale a 130 euro a persona, il Bacialé ha un costo di 150 euro a persona. Nel menu A mano libera, il resident chef romano Gianluca Renzi propone un menù di 5 portate al costo di 130 euro a persona.