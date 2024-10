video suggerito

Qual è il Miglior ristorante d’Italia del 2024 Sono stati assegnati i World Culinary Awards, tra cui il premio per il Miglior ristorante d’Italia del 2024: ecco qual è e quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per il quinto anno consecutivo sono stati assegnati i World Culinary Awards, premi che riconoscono e celebrano le eccellenze del settore culinario a livello mondiale. I premi sono stati annunciati nel corso di una serata di gala organizzata al Summersalt Jumeirah Al Naseem di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Si è giunti alla rosa dei vincitori dopo una ricerca durata un anno, che ha visto il contributo di professionisti del settore e del pubblico. Tutti hanno espresso i loro voti fino a scegliere un solo vincitore per categoria. Dubai è stata nominata Migliore destinazione culinaria del mondo, l'Italia si è imposta come Migliore destinazione culinaria d'Europa, Le Cattedrali di Antonino Cannavacciuolo è stato eletto Miglior nuovo ristorante d’hotel del mondo. Ma qual è il Miglior ristorante d'Italia del 2024?

Vince il ristorante di Massimo Bottura

Su 7 candidati nella categoria Miglior ristorante d'Italia del 2024, l'ha spuntata Osteria Francescana rilevata da Massimo Bottura nel 1995. Suoi sono anche Franceschetta58 e Casa Maria Luigia. Si sono contesi il titolo, assieme al vincitore: Alajmo Cortina, Le calandre, Lido 84, Piazza Duomo, Reale, Uliassi e Regia Corte Ristorante&Lounge Terrazza. "All'Osteria Francescana guardiamo il mondo con gli occhi di un bambino, da sotto il tavolo e a testa in giù. Tutto ciò che vediamo, pensiamo e sentiamo è compresso nella nostra cucina" si legge sul sito ufficiale del locale, aperto a Modena, la città del famoso chef. Il nome è dovuto proprio alla posizione: nelle vicinanze della chiesa di San Francesco.

Il ristorante si fonda sul concetto di tradizione in evoluzione: è un laboratorio di idee, ma al tempo stesso un osservatorio dove il passato è un punto di partenza a cui guardare con spirito costruttivo più che con nostalgia. Le tradizioni vengono proiettate verso il futuro solo per essere migliorate, non per essere dimenticate o sostituite. tra la sala e la cucina c'è un vero e proprio dialogo, fondato su un processo creativo che vuole essere una finestra su nuovi orizzonti. Dal novembre 2011 l'Osteria Francescana vanta tre stelle sulla Guida Michelin.

Quanto costa il Menu

Il Menu Degustazione costa 350 euro: si va dall'antipasto alla macedonia di frutta, un percorso completo. Nel Menu alla carta spiccano tra i primi piatti i Ravioli, tartufo nero e foie gras (110 euro), l'Aragosta in doppia salsa acido e dolce (150 euro), l'ampia selezione di formaggi (80 euro), il filetto alla Rossini (150 euro). I dolci costano 60 euro e hanno dei nomi originali. Si può scegliere tra Zuppa Inglese, Dentro e fuori stile, Non è un Tatin, Non è una Sacher con ‘marena Modena, Oops! Ho fatto cadere la crostata al limone, Cacio e Pere, Mimetismo: una lepre nel bosco. Prenotare non è semplicissimo: la lista d'attesa può durare anche mesi.