Oggi è il World Pizza Day: quali sono le migliori al mondo secondo le classifiche Se si cerca una pizza di qualità, queste sono le pizzerie da tenere d’occhio: sono quelle premiate dalle guide e dalle classifiche più accreditate del settore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il 17 gennaio è il World Pizza Day. La data non è stata scelta a caso ovviamente: è la festa di Sant'Antonio Abate, patrono dei fuochi e anche di tutti i mestieri che ne fanno uso, come appunto i pizzaioli. Dalle loro mani e dai loro forni esce uno dei prodotti più amati in tutto il mondo, ma dalle origini tutte italiane: ormai ne esistono decine di varianti, davvero per tutti i gusti. Cambiano gli impasti, cambiano i condimenti (ormai esistono anche le versioni dolci e la tanto criticata pizza all'ananas), variano i prezzi, ma la pizza resta sempre qualcosa di prelibato a cui è impossibile resistere. Alcune pizzerie sono ormai punti di riferimento, quando si tratta di mangiare un prodotto davvero di alta qualità.

Le pizzerie nella guida Michelin 2025

Nella Guida Michelin 2025 trovano posto ristoranti, ma anche pizzerie. Quest'anno la guida ne ha incluse dieci. Rispetto all'edizione precedente la new entry è la pizzeria di Francesco e Salvatore Salvo, sulla Riviera di Chiaia a Napoli. Il capoluogo partenopeo si conferma la capitale della pizza, col maggior numero di locali in elenco. L'unica eccezione è rappresentata dal maestro Simone Padoan della pizzeria I Tigli, che si trova a Verona. In lista anche: Antica Pizzeria da Michele, Circo Cascella 3.0, 50 Kalò – Ciro Salvo, Palazzo Petrucci di Davide Ruotolo, Gino e Toto Sorbillo, La Notizia di Enzo Coccia, Pizzeria Da Attilio di Attilio Bachetti, Concettina ai Tre Santi della famiglia Oliva.

Le pizze nella 50 Top Pizza World

50 Top Pizza è la più importante e seguita guida di settore al mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. A settembre al Teatro Mercadante di Napoli si è svolta la cerimonia di premiazione relativa all'anno 2024. Questa edizione ha raccolto il meglio di 29 Paesi: primeggia l’Italia con 41 locali seguita dagli Stati Uniti d’America con 15 pizzerie. Anche in questa classifica si impone Napoli con 5 locali, seguita da New York, San Paolo del Brasile, Milano, Roma e Caserta con 4 locali a testa. Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, è stata eletta la Migliore Pizzeria al mondo. Ex aequo in seconda posizione, dove si sono piazzati sia Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli che I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. A completare il podio, The Pizza Bar on 38th di Tokyo, guidata da Daniele Cason. Quarto posto per Confine a Milano di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto posto Napoli on the Road a Londra di Michele Pascarella.

La guida di Gambero Rosso

Gambero Rosso qualche mese fa ha presentato alla Mostra d'Oltremare a Napoli la dodicesima edizione della guida Pizzerie d’Italia, che premia le eccellenze sia tra le pizzerie al piatto che tra quelle che propongono pizze al taglio. Nell’edizione 2025 compaiono un totale di 96 pizzerie con Tre Spicchi e 16 con Tre Rotelle, i due riconoscimenti per ciascuna delle due tipologie. Al primo posto della classifica dei Tre Spicchi (pizza al taglio) spicca con 97 punti Pepe in Grani di Caiazzo. Franco Pepe è ormai un nome riconosciuto a livello mondiale, grande esperto del settore, eletto anche Best Chef 2021 nella categoria Pizza.