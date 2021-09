Franco Pepe di Pepe in Grani è il miglior pizzaiolo al mondo ai The Best Chef Awards 2021 La classifica dei 100 migliori chef al mondo del 2021, i The Best Chef Awards, è stata stilata ieri ad Amsterdam: sul gradino più alto del podio c’è Dabiz Munoz, tre stelle Michelin, chef del ristorante DiverXo di Madrid. Nella categoria “Pizza”, lo chef migliore al mondo è stato decretato Franco Pepe, della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (Caserta).

A cura di Valerio Papadia

Tanta Italia, ma anche un pizzico di Campania, ieri sera ad Amsterdam: nella capitale olandese, infatti, sono stati assegnati i The Best Chef Awards, con la serata di gala che ha svelato chi sono i migliori 100 chef al mondo. Nella categoria "Pizza", il miglior chef al mondo è stato decretato Franco Pepe, con la sua pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, nella provincia di Caserta. "Ricevere questo premio è estremamente importante per me. Sono così orgoglioso che il mio lavoro venga riconosciuto a livello internazionale insieme ai migliori chef del mondo. Nel corso della mia carriera ho sempre cercato un dialogo e un punto di connessione con l'alta cucina, traendone insegnamenti che hanno permesso di dare sfogo alla mia creatività e innovazione. Sono davvero grato agli organizzatori dei The Best Chef Awards per questo premio e continuerò a lavorare per far si che la pizza raggiunga sempre i più alti livelli nel mondo culinario" ha detto il pizzaiolo campano.

Chi sono i migliori chef al mondo

Nella categoria principale, quella dedicata agli chef, il primo gradino del podio lo ha occupato Dabiz Muñoz, tre stelle Michelin, chef del ristorante DiverXo di Madrid. Secondo posto per Björn Frantzen, del ristorante Frantzen di Stoccolma, mentre il terzo gradino è occupato ancora da uno chef spagnolo, Andoni Luis Aduriz del ristorante Mugaritz di San Sebastian. Per trovare il primo italiano in classifica bisogna scorrere alla posizione numero 16, dove c'è Massimo Bottura di Osteria Francescana di Modena, mentre al ventesimo posto c'è Mauro Uliassi dell'Uliassi di Senigallia. In classifica anche Niko Romito e il suo ristorante Reale di Castel di Sangro e Floriano Pellegrino con il suo Bros di Lecce.