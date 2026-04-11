I Nas all’Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanze

L’Ospedale del Mare (immagine di repertorio)

Controllo dei carabinieri del Nas nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, nell'Ospedale del Mare: a quanto apprende Fanpage.it, dagli accertamenti effettuati nella struttura sanitaria di Ponticelli, Napoli Est, i militari avrebbero riscontrato la presenza di un numero di barelle inferiore rispetto al necessario. I controlli fanno parte di quelli periodici predisposti dal Comando nelle strutture sanitarie, al fine di verificare il rispetto delle normative.

Le verifiche del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno riguardato il Pronto Soccorso, quindi l'area dell'OBI (Osservazione Breve Intensiva); non sarebbe stata evidenziata una situazione di particolare affollamento ma sarebbe emersa la problematica relativa al numero di barelle a disposizione, che sarebbe stato inferiore a quello che deve essere garantito nella struttura secondo le linee guida.

I carabinieri hanno poi controllato alcune ambulanze che erano ferme davanti all'Ospedale del Mare, si tratta di mezzi privati ma convenzionati col COT (Centrale Operativa Territoriale), quindi inseriti nel circuito dell'emergenza e non parte del trasporto privato dei pazienti.

Leggi anche Nuova tecnologia all'Ospedale del Mare opera il cancro salvando il seno

In mattinata Nessuno Tocchi Ippocrate aveva denunciato sui social l'affollamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare e la mancanza di barelle e posti letto, situazione che avrebbe portato, secondo una segnalazione pervenuta all'associazione, i familiari di un'anziana a pagare 400 euro: non essendoci un posto disponibile, la donna avrebbe passato la notte su una barella di una ambulanza privata, dovendo così pagare le tariffe previste per la "sosta" del mezzo privato nella struttura ospedaliera, che sarebbero state di 40 euro all'ora.