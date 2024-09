video suggerito

La migliore pizzeria al mondo del 2024 è a New York: quali sono le italiane in top 10 È stata appena diffusa la 50 Top Pizza World 2024, la classifica delle 50 pizzerie migliori al mondo, e i risultati sono stati decisamente inaspettati. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata infatti una pizzeria di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete sempre creduto che in Italia (o meglio, a Napoli) si mangiassero le pizze più buone al mondo? Probabilmente vi sbagliavate. Da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate e quella che sembrava un'indiscussa verità è diventata solo un luogo comune. A dimostrarlo è stata la 50 Top Pizza World 2024, la classifica delle 50 pizzerie migliori al mondo, che ha individuato i locali che nell'ultimo anno si sono distinti per il loro gustoso menù a base di pizza. I risultati sono stati decisamente anti-convenzionali, dato che ad aggiudicarsi il primo posto è stata una pizzeria di New York.

Qual è la migliore pizzeria al mondo del 2024

La 50 Top Pizza World 2024 è stata appena stilata e sembra essere destinata a far non poco discutere. Dopo un'attenta analisi delle pizzerie più famose al mondo, è stato stabilito che la migliore si trova a New York. Si chiama Una Pizza Napoletana, si trova nell’East Side ed è gestita da Anthony Mangieri, proprietario e pizzaiolo. Pe quale motivo è diventato così noto anche all'estero? Propone un menù ispirato alla tradizione decisamente diverso rispetto alla tradizionale offerta statunitense. Niente pizza all'ananas, solo marinara, margherita, cosacca e una "special" che cambia ogni giorno in base agli ingredienti del mercato.

Le pizzerie italiane in classifica

Solo al secondo posto nella classifica delle 50 migliori pizzerie al mondo del 2024 sono comparse le prime campane (che hanno ottenuto il pari merito): la pizzeria di Diego Vitagliano a Bagnoli, Napoli, e quella di Francesco Martucci a Caserta. A seguire ci sono The Pizza Bar on 38th, a Tokyo, Confine a Milano, Napoli on The Road a Londra e Tony’s pizza Napoletana a San Francisco. Ad aggiudicarsi la settima posizione è stata un'altra italiana che si trova nella provincia di Verona, la pizzeria I Tigli di San Bonifacio, mentre all'ottavo c'è Sartoria Panatieri a Barcellona. La nota 50 Kalò a Piazza Sannazzaro, Napoli, si è posizionata solo al nono posto, mentre a essere entrata per un pelo in top ten è stata Seu Pizza Illuminati e Roma,