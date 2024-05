video suggerito

Paghereste mai 30 euro per una brioche gigante? È polemica per il prezzo di un dolce Le brioche XXL sono una tendenza già da parecchi mesi: ora una boutique a Kensington a Londra ha sfornato un pain au chocolat gigante dal prezzo davvero proibitivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Le brioche giganti

Le brioche sono da anni al centro delle sperimentazioni in pasticceria. Mentre in Italia Farmacia del Cambio gioca con le forme dando vita al croissant cubico, nel lussuoso quartiere di Kensington a ovest di Londra, la boutique del pastry chef Philippe Conticini realizza brioche giganti. Tuttavia, non è (soltanto) la forma a dare lustro all'attività del pasticcere francese ma il prezzo elevatissimo dei suoi prodotti. Dopo le brioche a 25 sterline (29 euro), ora lo chef ha lanciato un pain au chocolat XXL da 32 euro.

La brioche extra large da 32 euro

Sia il croissant che il pain au chocolat formato gigante di Philippe Conticini pesano 1,5 kg. Secondo quanto dichiara lo stesso chef, entrambi i dolci vengono realizzati idealmente per 8 persone, visto il formato, ma non è raro che li consumi anche una singola persona. Tuttavia, se il prezzo risulta eccessivo basti pensare che otto brioche di normale dimensione della stessa boutique costano 22 sterline (25 euro). Le brioche possono essere acquistate direttamente sul sito di Philippe Conticini e ritirate almeno 24 ore dopo: questa è l'unica alternativa all'acquisto nello shop londinese.

Il pain au chocolat di Philippe Conticini

L'ossessione social per il cibo (degli altri)

I croissant di Philippe Conticini sono un prodotto estremamente affascinante, ideale per soddisfare l'estetica social e la FOMO annessa. Condividere l'esperienza di mangiare una brioche gigante, quindi, è l'unico motivo che spinge turisti e non a fare file chilometriche per un dolce da 30 euro. Ma come nasce tutto l'hype attorno ai prodotti del pastry chef francese? I croissant XXL di Conticini sono apparsi per la prima volta in Francia nel maggio 2023, forse il momento di massima espansione della cucina verso la viralità social. Lo stesso pasticcere, insieme a tanti altri chef, cercava di attirare influencer e tiktoker con nuove prelibatezze di grande formato.

Il grande boom di prodotti di Conticini, quindi, è arrivato nel giugno 2023 quando Selena Gomez, attrice e cantante nonché la persona più seguita al mondo su Instagram, ha postato una foto davanti allo shop parigino insieme alla sorella. Da lì, le ricerche per il croissant che l'artista stava addentando sono scoppiate, come conferma l'andamento degli affari per Philippe Conticini. Un successo dolce e davvero extra large.

Selena Gomez con la sorella Grace mentre mangiano un croissant XXL