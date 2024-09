Ambra Angiolini alle sfilate milanesi con la schiena nuda

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ambra Angiolini in Etro

La seconda giornata della Milano Fashion Week si è chiusa con lo show di Etro, che ha portato in passerella la collezione Primavera/Estate 2025. Ha sfilato anche la super top model Irina Shayk. Tanti gli ospiti della Maison che hanno assistito allo show. Erano presenti Cristina Marino, Ashley Graham, Gaia, Veronica Yoko Plebani, Ambra Angiolini.

Etro alla Milano Fashion Week

Marco De Vincenzo ha guardato al suo Sud per dare vita a questa collezione. Il Direttore creativo della Maison, originario di Messina, ha portato un mix di colori, stampe e tessuti, proprio per richiamare un immaginario collegato alla sua terra, legato ai simboli del Mediterraneo. Per un risultato ancora più incisivo ha chiamato l'artista sarda Daniela Pes a esibirsi dal vivo nella sua lingua (una lingua inventata da lei). Tra vestiti ampi e svolazzanti, caftani colorati, pantaloni a zampa d'elefante, stampe vivide, in passerella ha sfilato il Sud visto con gli occhi di De Vincenzo, senza toccare gli elementi distintivi tipici del brand come l'iconica stampa Paisley e lo stile gipsy.

Ambra Angiolini alla sfilata di Etro

Il look di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ama la moda ed è spesso ospite degli eventi più glamour del settore. Anche l'anno scorso aveva preso parte alla Fashion Week milanese, tra gli ospiti vip della sfilata di Aniye Record: era in prima fila con un look rock total black, preso direttamente dalla passerella Autunno/Inverno 2023-24 che la Maison presentava in quel momento.

Abito Etro

Stavolta, invece, è stata ospite dello show di Etro per la Primavera/Estate 2025, condividendo poi alcuni scatti della serata speciale all'insegna della "Etromania". Per l'occasione ha indossato un look della Maison: abito lungo in ciniglia con stampa foliage floreale che lascia la schiena completamente nuda. Costa 1290 euro sul sito ufficiale del brand.