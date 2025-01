Abiti da sposa Primavera/Estate 2025: ispirazioni e tendenze dalle sfilate Haute Couture di Parigi

video suggerito

A cura di Marco Casola

Giambattista Valli Haute Couture Primavera/Estate 2025

Preziosi abiti dai ricami fatti a mano, vestiti ricoperti di pizzo e decori gioiello, modelli con strascichi, drappeggi e maxi volumi, le sfilate Haute Couture di Parigi sono il luogo dove l'alta sartoria rivela le proprie creazioni. La tradizione dell'Alta Moda vuole che ogni show si concluda con un abito da sposa e spesso nelle collezioni dei grandi designer appaiono lunghi vestiti bianchi perfetti per il matrimonio. E' dunque possibile guardare ai look delle sfilate parigine per prendere ispirazione, osservare i modelli di tendenza e ammirare le creazioni di moda prima scegliere il proprio abito da sposa. Ecco una guida con tutte le tendenze sposa e gli abiti bianchi per la Primavera/Estate 2025.

Spalle nude: abiti da sposa senza spalline o con scollo a barca

Abiti con scollo a barca o con scollature cadenti che lasciano le spalle nude, questa è una delle tendenze sposa per la prossima Primavera/Estate 2025. Sulle passerelle couture sono apparsi lunghi modelli in mikado con strascico, tubini essenziali in seta e vestiti in chiffon color panna dalla silhouette balloon e con decori volumetrici sulla scollatura, tutti i modelli sono senza spalline e hanno in comune il dettaglio della scollatura che lascia le spalle scoperte.

Zuhair Murad

Giambattista Valli

Chanel

Cristalli e perle: abiti da sposa con decori luccicanti

Cristalli lucenti, cascate di perle, paillettes e altri decori gioiello impreziosiscono gli abiti in bianco, argento o champagne, perfetti per chi il giorno del proprio matrimonio vuole brillare con un vestito da sposa sparkling. Dai modelli bustier a quelli wrap aperti sul davanti, fino ai tubini semi trasparenti a effetto nudo, questi abiti hanno in comune i preziosi ricami cuciti su seta e tulle.

Giorgio Armani Privé

Zuhair Murad

Tamara Ralph

Plissé, drappeggi e balze: abiti da sposa volumetrici e scultorei

Seta plissetta e chiffon drappeggiato rendono unico ogni abito da sposa. Le tendenze di stagione viste sulle passerelle Haute Couture prevedono volumi maxi e scultorei, con lavorazioni del tessuto che creano particolari movimenti tridimensionali. Tra i must di stagione ci sono anche gli abiti con gonne a balze e i modelli impreziositi da vaporose ruche bianche che aggiungono volume alla silhouette.

Giambattista Valli

Ludovic de Saint Sernin x Jean Paul Gaultier

Valentino

Short: abiti da sposa corti

Chi ha detto che l'abito da sposa deve essere necessariamente lungo, ampio e principesco? Negli ultimi anni sempre più designer propongono abiti bianchi perfetti per il matrimonio e sempre più spose scelgono modelli comodi, moderni e facili da indossare nel giorno delle nozze. Via dunque con eleganti mini dress dalle line essenziali e con maniche lunghe, impreziositi solo con pepli e drappeggi, o con abiti da sposa corti in tulle, da indossare abbinati a giacchine gioiello, velette o con velo lungo per creare un affascinante contrasto tra abito moderno e accessori classici.

Celia Kritharioti

Chanel

Pizzi e merletti: abiti da sposa romantici

Il pizzo bianco e i merletti sono un evergreen per il matrimonio. Gli abiti realizzati con questi tessuti romantici e dall'aria retrò hanno sempre il loro fascino. La novità per la prossima Primavera/Estate 2025 prevede l'utilizzo di un pizzo macro per abiti con balze dalle maniche ampie e soprattutto l'accostamento del pizzo a linee più semplici in abiti midi a maniche lunghe e in tubini aderenti con mezzo collo.

Valentino

Ludovic de Saint Sernin x Jean Paul Gaultier

Dior

Spezzati: abiti da sposa due pezzi

Tra i modelli più originali e trendy da poter scegliere per il proprio matrimonio ci sono gli abiti "spezzati" o due pezzi, con top e bluse da abbinare a gonne o pantaloni. Questo tipo di abiti da sposa sono perfetti per chi desidera sfruttare il proprio look da matrimonio anche dopo l'evento nuziale, magari abbinando il top bianco con ua gonna colorata o total black. Il trend ha ormai preso piede da diverse stagioni e moltissimi marchi specializzati in abiti da sposa stanno proponendo varianti due pezzi per il matrimonio.

Zuhair Murad

RVDK Roland van de Kamp

Stephane Rolland

Strapless: abiti da sposa con bustier e corsetti

Corsetti e bustier steccati non sono i più comodi da indossare nel giorno del matrimonio, nonostante questo il trend degli abiti strapless prosegue. Sono moltissimi infatti gli abiti bianchi con bustier visti in passerella. Tra le varianti più nuove ci sono quelle con corpetto dai lati appuntiti o quelli con ricami che mimano le cuciture e le forme di un bustino steccato, tipico della lingerie.

Tamara Ralph

Tony Ward

Elie Saab

Asimmetrie: abiti da sposa corti con strascico

L'abito da sposa più originale? E' quello asimmetrico, con gonna corta sul davanti e più lunga sulla parte posteriore. Questi vestiti da sposa hanno tutti gonne vaporose realizzate in tulle o con ruche a balze e sono l'ideale per chi desidera indossare nel giorno delle nozze un vestito corto ma non vuole rinunciare a una gonna ampia o a un lungo strascico.

Giambattista Valli

Celia Kritharioti

Ludovic de Saint Sernin x Jean Paul Gaultier

Collo alto: abiti da sposa accollati

Sulle passerelle couture sono apparsi moltissimi abiti a collo alto che celano il décolleté o tubini dallo scollo all'americana che cingono il collo lasciando la schiena nuda. Più essenziali rispetto agli abiti principeschi, questi modelli hanno una silhouette asciutta e moderna. La semplicità del taglio lascia spazio a decori lucenti o tagli inconsueti con drappeggi plissé, cut out e ruche applicate.

Stephane Rolland

Zuhair Murad

Georges Hobeika

Blazer: abiti da sposa con la giacca

Abiti pomposi e vestiti da principessa addio, il nuovo trend per la sposa sono i tailleur bianchi e i blazer gioiello. Lungi dall'essere anonimi completi con giacca e gonna bianca, i look visti sulle passerelle couture a cui ispirarsi sono composti con scintillanti blazer dai decori gioiello appuntati sulle spalle o con giacche color champagne e senza rever, impreziosite con ricami luccicanti.

Zuhair Murad

Giorgio Armani Privé