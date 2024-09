video suggerito

Fendi apre la Milano Fashion Week: ricami e trasparenze celebrano 100 anni di storia La sfilata di Fendi ha aperto la Milano Fashion Week. Lo show è stato un omaggio ai cento anni del marchio fondato nel 1925 e alle grandi donne della famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fendi Primavera/Estate 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È cominciata ufficialmente la Milano Fashion Week, la settimana più glamour del capoluogo milanese, un'occasione preziosa per immergersi in un clima di festa che invade per più giorni l'intera città. Mostre, eventi culturali, presentazioni, installazioni, feste: sono tante le cose da fare, ma ovviamente sono le sfilate il cuore dell'evento: dal 17 al 23 settembre in programma ce ne sono 57 fisiche e 8 digitali. Le Maison porteranno in passerella le collezioni Primavera/estate 2025 e il debutto è stato affidato a Fendi, che festeggia anche il suo centenario. A seguire, nella giornata di martedì 17 settembre, anche gli show di Marni, Alberta Ferretti e Iceberg.

Fendi festeggia un compleanno importante

Con la sfilata di Fendi in via Moncucco 35 (Milano) si è aperta ufficialmente la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2025 per la Donna (questa estate la Maison ha portato in passerella la linea pensata per l'Uomo). Se lo scorso settembre era stata la volta delle geometrie e della stampa logo d'archivio ripetuta su quasi tutti i capi, stavolta la Casa di Moda ha puntato su colori neutri, in una location immacolata e candida.

Fendi Primavera/Estate 2025

La sfilata è stata accompagnata dalla melodia di un pianoforte unita a delle voci femminili: si trattava delle voci delle donne della famiglia Fendi. L'intera sfilata è stata un viaggio nei ricordi, un'immersione nella storia familiare: e non a caso, visto che proprio quest'anno ricorrono i 100 anni dalla fondazione dell'azienda. Da lì in poi è cominciata una storia fortemente caratterizzata in chiave femminile a partire da Adele Fendi in poi. Ad oggi, ci sono Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez Fendi rispettivamente alla direzione creativa della linea uomo e di quella dei gioielli.

Leggi anche Milano Fashion Week 2024, quali sono gli eventi e le sfilate aperti al pubblico

Fendi Primavera/Estate 2025

Fendi presenta la collezione Primavera/Estate 2025

Nel 2020 la collezione donna è stata affidata a Kim Jones, Direttore artistico sia per la Couture che per il Prêt-à-Porter. La Primavera/Estate 2025 che ha sfilato alla Milano Fashion Week è una linea classica e dall'eleganza che trascende i limiti temporali, a impronta quotidiana.

Fendi Primavera/Estate 2025

Kim Jones ha spiegato:

La collezione racconta i fondamenti di come le donne si vestono oggi e, in molti modi, di come pensiamo vestissero negli anni ‘20. Si tratta di modernità nello stile e nell’atteggiamento. Il 1925 è l’anno di fondazione di Fendi, ma anche l’anno della mostra Art déco a Parigi. Sono stati pubblicati anche Mrs Dalloway di Virginia Woolf e Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald. C’è modernismo nell’abbigliamento, nel design, nella decorazione e nel pensiero. Ci siamo avvicinati alla collezione con queste cose in mente, come un amalgama di epoche, stati d’animo e tecniche.