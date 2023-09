Milano Fashion Week, primo giorno di sfilate: le geometrie di Fendi e l’omaggio di Antonio Marras La prima giornata di sfilate della Milano Fashion Week ha visto sfilare Fendi, Antonio Marras, Roberto Cavalli, N° 21.

A cura di Giusy Dente

Un look dalla sfilata di Fendi Primavera/Estate 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week ha ufficialmente aperto le sue porte e il capoluogo lombardo è diventato la capitale della moda. La città ospiterà, fino a lunedì 25 settembre, eventi, feste e presentazioni. Quotidianamente, il fitto programma prevede gli show delle principali Maison, pronte a portare in passerella le collezioni Primavera/Estate 2023. La prima giornata di sfilate, martedì 20 settembre, è stata dedicata a grandi nomi del settore. Era attesissima quella di Fendi; tra i big anche Roberto Cavalli, Etro e Diesel.

La sfilata di Fendi a Milano

Sono giunte celebrity da ogni parte del mondo, per la sfilata di Fendi, che ha portato in passerella la collezione pensata per la Primavera/Estate 2024. Tra gli ospiti: Chiara Ferragni, le supermodelle Linda Evangelista, Naomi Campbell e Kate Moss, Cara Delevingne, Demi Moore. Ha invece sfilato in passerella Vittoria Ceretti, una delle modelle italiane più famose a livello internazionale. La sfilata ha avuto come filo conduttore il colore e le geometrie, le asimmetrie, i contrasti e le sovrapposizioni. Grande rilievo è stato dato alle borse, ma anche a un'iconica stampa logo proveniente dall'archivio della Maison e utilizzata (ripetuta all over) su diversi capi.

Vittoria Ceretti sulla passerella di Fendi

L'omaggio di Antonio Marras a Marisa Berenson

Amicizia e sodalizio artistico: lo stilista Antonio Marras ha voluto che Marisa Berenson (attrice ed ex modella) interpretasse il ruolo della Diva hollywoodiana nella sfilata con cui ha presentato, alla Settimana della Moda milanese, la nuova collezione. Si tratta di una linea ispirata al film La scogliera dei desideri di Joseph Losey, girato nel 1968 ad Alghero, in Sardegna (la terra d'origine dello stilista). Nel cast c'era anche Elizabeth Taylor. L'intero show è stato pensato in chiave cinematografica, catapultando il pubblico in una dimensione hollywoodiana. In questo contesto, Maria Berenson (nipote di Elsa Schiaparelli) ha fatto la sua apparizione come Diva d'altri tempi, ricoperta di gioielli e con un vistoso copricapo, per richiamare le atmosfere di quel film.

Leggi anche JW Anderson collezione Primavera/Estate 2024