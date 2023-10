Tina Kunakey cambia stile: niente più ricci e scollature, ora sfoggia look monacali Ricordate i ricci vaporosi e i look audaci di Tina Kunakey? Oggi la modella ha cambiato radicalmente stile e sta puntando tutto su degli outfit monacali.

A cura di Valeria Paglionico

Tra Tina Kunakey e Vincent Cassel sarebbe ufficialmente finita: i due si erano sposati nel 2018 e un anno dopo erano diventati genitori della piccola Amazonie ma ora, dopo 5 anni d'amore, la relazione sarebbe arrivata al capolinea. L'addio risalirebbe allo scorso aprile, per la precisione a quando i giornali cominciarono a parlare di una presunta crisi dopo la scomparsa delle foto di coppia dal suo profilo Instagram. A mettere definitivamente un punto alla storia oggi è la nuova fiamma di Vincent, Narah Baptista. Tina Kunakey, intanto, continua a condurre la sua "normale" vita da modella, basti pensare che proprio di recente ha partecipato alla Paris Fashion Week.

La trasformazione di Tina Kunakey

Ricordate Tina Kunakey agli esordi? Fin dalla prima apparizione televisiva ai tempi di Sanremo 2027 sorprese tutti con dei ricci vaporosi ed esplosivi, incantando con la sua bellezza mozzafiato esaltata da abiti fascianti, maxi scollature e look iper sensuali. Ora le cose sembrano essere cambiate: che si tratti di una evoluzione legata alla crescita (ad oggi ha infatti 26 anni) o semplicemente di una svolta messa in atto dopo l'addio a Vincent Cassel, la cosa certa è che la modella ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Alle sfilate di Parigi, prima tra tutte quella di Miu Miu, è apparsa trasformata grazie a un inedito look "monacale".

Tina Kunakey da Ferragamo

Tina Kunakey, il nuovo look

Tina Kunakey non poteva mancare al mese dedicato alle Fashion Week ma la cosa particolare è che ha rivelato uno stile davvero inedito. Niente più minigonne, scollature e gambe in mostra, ora preferisce dei look monacali fatti di cappotti coprenti e oversize, pencil skirt sotto al ginocchio e cardigan portati abbottonati fino al collo. A renderla praticamente irriconoscibile sono stati soprattutto i capelli: ha detto addio ai ricci voluminosi, ora opta spesso per pieghe extra lisce oppure tiene la chioma legata in code di cavallo basse dall'effetto crespo portate con la fila laterale. Nella trasformazione della modella c'entrerà davvero la fine dell'amore con Vincent?

Leggi anche Chiara Ferragni con i capelli extra ricci: cambia look per il nuovo shooting