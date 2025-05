video suggerito

Michelle Hunziker cambia stile prima dell’Eurovision: addio capelli lisci, ora sfoggia le onde messy Michelle Hunziker è prontissima per l’Eurovision Song Contest 2025, evento che condurrà il prossimo sabato. Mostratasi in partenza verso Basilea sui social, ha rivelato uno stile inedito: ecco le foto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è prontissima per mettersi in gioco con una nuova e importante esperienza professionale: il prossimo 17 maggio sarà tra le conduttrici dell'Eurovision Song Contest 2025, evento musicale che celebra i talenti della musica europea e che sabato si concluderà con il gran finale. Quest'anno va in scena in Svizzera, per la precisione a Basilea, e gli organizzatori non hanno potuto fare a meno di rivolgersi a Michelle per celebrare l'eccellenza del paese d'oltralpe. Dopo aver dedicato gli ultimi mesi alle prove più svariate (con tanto di vestaglia a tema), ieri sera si è mostrata in partenza col suo staff al completo e lo ha fatto con uno stile inedito: ecco l'acconciatura che ha sfoggiato per il viaggio Italia-Svizzera.

Il nuovo hair look di Michelle Hunziker

Prima di partire alla volta di Basilea per l'Eurovision 2025, Michelle Hunziker ha portato a termine gli ultimi impegni al timone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che da diversi mesi conduce con l'amico Gerry Scotti. Una volta caricata l'auto che l'avrebbe portata in Svizzera, si è lasciata immortalare dai suoi assistenti e ha spiegato di sentirsi super soddisfatta dell'importante traguardo. Ora non vede l'ora di immergersi in una "maratona di spettacolo" che la vedrà presentare i più grandi talenti musicali d'Europa. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha detto addio ai capelli extra lisci, tratto distintivo del suo stile, e ha puntato tutto su un'acconciatura inedita.

Michelle Hunziker prepara l'auto per la partenza

Michelle Hunziker con le onde messy in viaggio per Basilea

Se nel pomeriggio per caricare l'auto da viaggio aveva sfoggiato un'adorabile treccia alla francese, per la partenza vera e propria Michelle Hunziker ha mantenuto intatta l'acconciatura scelta per la puntata di Striscia la Notizia. Ha tenuto la chioma legata in una coda di cavallo alta e tiratissima ma la cosa particolare è che ha aggiunto un tocco sbarazzino e "folle" con delle beach waves dall'effetto messy e naturale. Di solito la conduttrice punta sempre su delle pettinature molto ordinate e bon-ton ma, forse complice il fatto che sta per affrontare una nuova esperienza, ha sentito il bisogno di cambiare. Anche sul palco dell'Eurovision apparirà super glamour con le onde?

Michelle Hunziker con le onde messy