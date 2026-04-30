Chi ha vestito Michelle Hunziker nella prima puntata di Battiti Live Spring

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Battiti Live Spring e Michelle Hunziker ha incantato il pubblico con il suo look bordeaux. Chi l’ha vestita per questo inedito debutto?

Ieri, mercoledì 29 aprile 2026, è andata in onda la prima puntata di Tim Battiti Live Spring, il festival musicale di Canale 5 che quest'anno è partito in primavera, dunque con un tantino di anticipo rispetto al solito. La padrona di casa di questa edizione è Michelle Hunziker che, affiancata da Alvin, ha preso il posto della collega Ilary Blasi (a cui non ha esitato a mandare un saluto direttamente dal palco). È stata lei a intrattenere il pubblico di piazza Trento Trieste di Ferrara, dove l'evento è stato registrato a fine marzo. Chi va vestito la conduttrice per questo inedito debutto?

Michelle Hunziker con i pantaloni di cristallo a Battiti Live Spring

Michelle Hunziker, da sempre icona fashion elegante e glamour, è riuscita a dare il meglio di lei anche durante la prima puntata di Battiti Live. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha seguito il trend del bordeaux, mixando scintillii e trasparenze.

Il look di Michelle Hunziker per la prima puntata di Battiti Live Spring

Il capo chiave del look sono i pantaloni di paillettes di Stella McCartney, un modello palazzo a vita alta con le gambe morbide e le pinces sui lati, la cui particolarità sta nel fatto che è ricoperto di micro cristalli brillanti. Per completare il tutto ha scelto un top dark in tulle trasparente che ha lasciato in vista la silhouette e dei tacchi a spillo bordeaux. Il dettaglio che non è passato inosservato? La conduttrice ha indossato dei guantini per tenere le mani al caldoha indossato dei guantini per tenere le mani al caldo, visto che la puntata di Battiti Live Spring è stata registrata a fine marzo, per la precisione in una settimana in cui le temperature erano calate in modo spropositato.

Michelle Hunziker in Stella McCartney e Diesel

Quanto costa la giacca di pelle di Michelle Hunziker

Ad aggiungere un tocco rock all'outfit di Michelle Hunziker a Battiti Live Spring è stato il soprabito. Niente cappottini o blazer, ha preferito un biker di pelle burgundy firmato Diesel.

Michelle Hunziker con la giacca Diesel

Avvitato e dal finish lucido, sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 275 euro. Per quanto riguarda il beauty look, ha optato per una piega sciolta e ondulata, mentre in fatto di make-up, ha esaltato gli occhi con una linea di eye-liner dark. Grinta da vendere, ironia e sorriso stampato sulle labbra: Michelle Hunziker sembra essere destinata a diventare la regina indiscussa dell'edizione primaverile di Battiti Live.