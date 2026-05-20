Michelle Hunziker dark lady in pelliccia e tacchi: il look per l’ultima puntata di Battiti Live Spring

Oggi va in onda l’ultima puntata di Battiti Live Spring e Michelle Hunziker per l’occasione si è trasformata in una dark lady: ecco cosa ha indossato per chiudere il programma musicale di Canale 5.

Oggi, mercoledì 20 maggio, va in onda l'ultima puntata di Battiti Live Spring, il programma musicale di Canale 5 che quest'anno è stato anticipato di qualche mese, così da dare il via alla primavera a ritmo di tormentoni. A condurlo al fianco di Alvin c'è Michelle Hunziker, che ancora una volta sul palco ha dato prova di essere un'indiscussa icona di bellezza. Arrivata alla soglia dei 50 anni, vanta una forma fisica mozzafiato, tanto da fare invidia anche alle giovanissime. Cosa ha indossato per chiudere l'ennesima esperienza televisiva di successo?

Michelle Hunziker in pelliccia in primavera

Michelle Hunziker è la grande protagonista di Battiti Live Spring, dove settimana dopo settimana riesce sempre a dare il meglio di lei in fatto di stile. Se lo scorso mese aveva dato il via al programma con uno scintillante completo bordeaux con pantaloni di cristalli, per l'ultima puntata ha preferito puntare sull'eleganza senza tempo del nero. Si è trasformata in una dark lady, sorprendendo tutti con una voluminosa pelliccia crop. Il motivo per cui la indossa nonostante le miti temperature primaverili? Il programma è stato registrato dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara a inizio stagione, quando c'è stata un'insolita ondata di gelo.

Alvin e Michelle Hunziker nell’ultima puntata di Battiti Live Spring

Il look total black di Michelle Hunziker

Per completare l'outfit da palcoscenico total black Michelle Hunziker ha scelto un sinuoso abito a tubino, un modello aderente che le ha fasciato le forme, col corpetto a girocollo e la gonna sotto al ginocchio, la sua particolarità? È interamente coperto di micro glitter, così da aggiungere un tocco luminoso all'immagine della conduttrice. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in pelle nera, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta e tirata. In quanti non vedono l'ora di tornare ad ammirarla sul palco nella nuova edizione del Karaoke?