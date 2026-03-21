Michelle Hunziker a Battiti Live Spring: sul palco trasparenze e cristalli, nel backstage coperta di pile

Ieri sera è partita l’edizione Spring di Battiti Live e a condurla c’era Michelle Hunziker con Alvin. La conduttrice, apparsa tra cristalli e trasparenze sul palco, nel backstage si è protetta dal freddo con una caldissima coperta di pile.

Ieri è cominciata ufficialmente la primavera 2026 e con lei è partita anche un'inedita edizione di Battiti Live. Solitamente il programma musicale va in onda all'inizio dell'estate, così da eleggere il tormentone dell'anno, ma ora i tempi sono stati "anticipati" ed è stato dato spazio alla sua versione primaverile, il Tim Battiti Live Spring (che prossimamente verrà trasmesso anche su Canale 5). L'evento è andato in scena a Ferrara in piazza Trento Trieste e, al di là degli artisti che hanno calcato il palco, da Sal Da Vinci ad Annalisa, fino ad arrivare a Geolier, ha visto il gran ritorno sul palco di Michelle Hunziker. Cosa ha indossato per l'occasione?

Il look bordeaux di Michelle Hunziker a Battiti Live Spring

Michelle Hunziker è tornata sul palco, lo ha fatto in compagnia di Alvin per dare il via a un'inedita edizione Spring di Battiti Live e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Nonostante la bella stagione sia ormai cominciata, nelle ultime ore il freddo ha colpito la città di Ferrara.

Michelle Hunziker a Battiti Live Spring

La conduttrice ha però lo stesso sfoggiato un look in pieno mood primaverile. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo ricoperti di cristalli bordeaux sul davanti a un top nero e trasparente sul décolleté. Per completare il tutto, oltre agli immancabili tacchi a spillo, ha scelto un biker di pelle burgundy, un modello avvitato e in finish lucido firmato Diesel (prezzo 275 euro).

Michelle Hunziker con giacca Diesel

Il "trucco" di Michelle Hunziker per combattere il freddo

Sui social Michelle Hunziker, da sempre regina di ironia, ha rivelato anche alcuni dettagli inediti dell'esperienza a Battiti Live Spring, primo tra tutti il piccolo "trucco" che ha utilizzato per combattere le temperature gelide.

Michelle Hunziker con i guantini tagliati

Non solo ha indossato dei guantini di pelle (ma con le dita tagliate), ogni volta che è tornata nel backstage ha avvolto intorno alla silhouette una caldissima copertina di pile, portandola come una sorta di "gonnellino". In quanti hanno utilizzato lo stesso metodo durante le fredde giornate casalinghe? Insomma, Michelle è "una di noi" ed è proprio per questo che è tanto amata.