Michelle Hunziker dal parrucchiere per cambiare look: “La bionditudine richiede tanta pazienza”

Michelle Hunziker è appena tornata dal Messico e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, spiegando quanta pazienza ci vuole per rimanere fedele al biondo.

Michelle Hunziker ha cominciato il 2026 "col botto": volata in Messico con la famiglia al completo prima di Capodanno, è rimasta in un meraviglioso resort sul mare fino a qualche giorno fa, provocando l'invidia di tutti i followers che l'hanno vista tra spiagge incontaminate e micro bikini. Ora è rientrata a Milano e, oltre a rimettersi subito a lavorare, ha anche fatto visita al parrucchiere di fiducia. L'obiettivo? Tornare bionda, anche se la cosa richiede non pochi sacrifici.

Michelle Hunziker dal parrucchiere dopo le vacanze

Fin dagli esordi Michelle Hunziker ha sempre sfoggiato dei capelli lunghi e biondi, trasformandoli nel tratto distintivo del suo stile. Ora, nonostante ci abbia "dato un taglio" da diversi anni, è rimasta fedele al colore che va nel platino. A dispetto di quanto si possa pensare, non è la sua nuance naturale, la ritocca costantemente per ottenere un effetto "wow". Certo, la sua basa è solo leggermente più scura, ma è chiaro che senza "aiutino" non sarebbe così tanto bionda. Complice il fatto che la vacanza in Messico l'ha tenuta lontana dal parrucchiere, da qualche giorno aveva una ricrescita abbastanza evidente. Ora, però, si è affidata all'hair stylist Dave, che le ha fatto degli adorabili colpi di sole dall'effetto incredibilmente naturale.

Michelle Hunziker dal parrucchiere

La "fatica" di essere bionda

Michelle Hunziker ha rivelato che sta rinnovando l'hair look attraverso alcune Stories in cui si è mostrata tra le "grinfie" del parrucchiere con il grembiule di plastica sui vestiti e i capelli divisi in ciocche con delle pinze. Ha poi dichiarato: "Questo è il momento in cui devo tornare bionda e Dave si sta occupando di ciò. La bionditudine richiede capacità da parte di Dave e tanta pazienza da parte mia". Insomma, essere bionda non è un gioco da ragazzi, neppure per Michelle Hunziker che dagli esordi non ha mai rinunciato a questa nuance. In quante si trovano nelle sue stesse condizioni dopo le feste di Natale?

