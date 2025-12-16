Perché Michelle Hunziker sta facendo ricrescere i capelli

In quanti hanno notato che Michelle Hunziker si sta facendo ricrescere i capelli? Non si tratta di un caso ma di una scelta voluta: ecco il motivo.

Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più amate d'Italia e, nonostante il tempo che passa, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Da qualche anno a questa parte, però, ha rivoluzionato in modo drastico la sua immagine, in che modo? Tagliando i capelli a caschetto, dicendo così addio alla chioma lunga per la prima volta nella sua vita. I fan più incalliti, però, avranno notato che negli ultimi tempi non ha più fatto visita alla parrucchiera di fiducia, ignorando che si trattava di una precisa scelta simbolica: ecco per quale motivo la conduttrice si sta facendo ricrescere la chioma.

Michelle Hunziker e la dolce richiesta delle figlie

Da ormai diversi anni Michelle Hunziker era fedele al caschetto corto e scalato, portato extra liscio e con la fila centrale oppure più sbarazzino con le onde. Ora, però, le cose stanno cambiando. Confrontando le foto attuali con quelle di qualche mese fa, è chiaro che la conduttrice abbia deciso di farsi ricrescere i capelli, tanto che ad oggi le superano le spalle (cosa che non succedeva dal lontano 2021). Il motivo per cui ha preso questa decisione? Lo ha rivelato lei stessa sui social, immortalandosi in primo piano con la chioma in vista e sotto la didascalia che recita: "Una promessa fatta alle mie figlie… I capelli crescono", il tutto accompagnato da un cuore. Insomma, a quanto pare sono state Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi a chiederle di tornare "alle origini" e lei, da amorevole mamma, non ha potuto fare a meno di ascoltarle.

Michelle Hunziker spiega la sua decisione

L'evoluzione dell'hair style di Michelle Hunziker

Il drastico cambio look che Michelle mise in atto nel 2021 lasciò tutti di stucco. Si trattava, infatti, della prima volta che la conduttrice tagliava i capelli in modo tanto estremo, fino ad allora li aveva sempre portati extra long, spaziando semplicemente tra pieghe lisce e mosse. Con il supporto della fidata hairstylist Alessia Solidani, ci diede un taglio netto, dando il via a una nuova fase della sua vita e della sua carriera. Col passare del tempo non si è mai pentita della decisione presa, anzi, ha spesso dato una spuntatina alla chioma, divertendosi a sperimentare con scalature estreme e pieghe originali. Per il bene delle figlie tornerà alle lunghezze extra? Al momento l'obiettivo sembra essere quello, anche se Michelle sa sempre come sorprendere i suoi followers.