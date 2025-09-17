Michelle Hunziker a Io canto family: niente abiti da sera, per il debutto sceglie il top a collo alto

Michelle Hunziker è tornata in tv con una nuova edizione di Io canto family. Cosa ha indossato per il debutto del programma? Ecco tutti i dettagli del look minimal e chic.

Michelle Hunziker è tornata in tv con una nuova edizione di Io canto family, il talent musicale di Canale 5 che ogni anno vede sfidarsi coppie di familiari a colpi di acuti. Le novità di questa stagione sono diverse, prima tra tutte i coach chiamati a formare la propria squadra in gara, ovvero Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. A ricoprire i panni di giudici, invece, sono Noemi e Patty Pravo. La protagonista indiscussa, però, continua a essere la conduttrice, che per la prima puntata andata in onda ieri ha deciso di dire no ai classici abiti da sera.

Michelle Hunziker in tv celebra la normalità

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker spaziare tra sinuosi abiti da sera ed eleganti tailleur mannish nelle prime serate di Canale 5, ma nella nuova edizione di Io canto family sembra aver cambiato registro. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha scelto un look che "celebra la normalità" e che può essere tranquillamente replicato nella vita quotidiana. Certo, strizza l'occhio al glamour e alle tendenze di stagione, ma è chiaro che non ha nulla a che vedere con i soliti outfit da palcoscenico appariscenti e scintillanti. Per lei niente strascichi, scollature e cristalli, ha preferito puntare tutto su un crop top a costine bianco, un modello fasciante e con il collo alto che ha lasciato intravedere gli addominali scolpiti.

Michelle Hunziker col top a collo alto

Le pumps di tendenza di Michelle Hunziker

L'unico "guizzo" fashion che si è concessa? Una sinuosa gonna di seta nera con uno spacco laterale che ha rivelato la gamba. Naturalmente nel look di Michelle non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di tendenza, ovvero in vernice nera e con dei cut-out creati da micro fibbie sulla punta.

Il look da prima serata di Michelle Hunziker

Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e manicure bianco latte: per il ritorno in tv Michelle Hunziker ha puntato sulla sobrietà e sullo stile minimal e, a giudicare dal risultato super chic, è stata la scelta vincente. Anche nelle prossime puntate di Io canto family dirà no ai dettagli audaci e appariscenti?