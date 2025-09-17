stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Michelle Hunziker a Io canto family: niente abiti da sera, per il debutto sceglie il top a collo alto

Michelle Hunziker è tornata in tv con una nuova edizione di Io canto family. Cosa ha indossato per il debutto del programma? Ecco tutti i dettagli del look minimal e chic.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Michelle Hunziker è tornata in tv con una nuova edizione di Io canto family, il talent musicale di Canale 5 che ogni anno vede sfidarsi coppie di familiari a colpi di acuti. Le novità di questa stagione sono diverse, prima tra tutte i coach chiamati a formare la propria squadra in gara, ovvero Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. A ricoprire i panni di giudici, invece, sono Noemi e Patty Pravo. La protagonista indiscussa, però, continua a essere la conduttrice, che per la prima puntata andata in onda ieri ha deciso di dire no ai classici abiti da sera.

Michelle Hunziker in tv celebra la normalità

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker spaziare tra sinuosi abiti da sera ed eleganti tailleur mannish nelle prime serate di Canale 5, ma nella nuova edizione di Io canto family sembra aver cambiato registro. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha scelto un look che "celebra la normalità" e che può essere tranquillamente replicato nella vita quotidiana. Certo, strizza l'occhio al glamour e alle tendenze di stagione, ma è chiaro che non ha nulla a che vedere con i soliti outfit da palcoscenico appariscenti e scintillanti. Per lei niente strascichi, scollature e cristalli, ha preferito puntare tutto su un crop top a costine bianco, un modello fasciante e con il collo alto che ha lasciato intravedere gli addominali scolpiti.

Michelle Hunziker col top a collo alto
Michelle Hunziker col top a collo alto

Le pumps di tendenza di Michelle Hunziker

L'unico "guizzo" fashion che si è concessa? Una sinuosa gonna di seta nera con uno spacco laterale che ha rivelato la gamba. Naturalmente nel look di Michelle non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di tendenza, ovvero in vernice nera e con dei cut-out creati da micro fibbie sulla punta.

Leggi anche
Michelle Hunziker durante la fase trucco al lato B ripensa alla famosa foto in perizoma del 1994
Il look da prima serata di Michelle Hunziker
Il look da prima serata di Michelle Hunziker

Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e manicure bianco latte: per il ritorno in tv Michelle Hunziker ha puntato sulla sobrietà e sullo stile minimal e, a giudicare dal risultato super chic, è stata la scelta vincente. Anche nelle prossime puntate di Io canto family dirà no ai dettagli audaci e appariscenti?

Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Treno del foliage 2025, al via oggi le prenotazioni
Dove volare in Mongolfiera in Italia e quanto costa
Dove volare in Mongolfiera in Italia e quanto costa
Borghi più belli d'Italia, i cinque migliori secondo la redazione di Fanpage
Borghi più belli d'Italia, i cinque migliori secondo la redazione di Fanpage
Quali sono le 12 piste di atterraggio più strane del mondo: c'è anche un'italiana
Quali sono le 12 piste di atterraggio più strane del mondo: c'è anche un'italiana
Praga tra mistero e bellezza: le location del nuovo libro di Dan Brown
Praga tra mistero e bellezza: le location del nuovo libro di Dan Brown
Come e quanto dormono i piloti durante i voli
Come e quanto dormono i piloti durante i voli
Il 93% dei piloti tedeschi ha ammesso di addormentarsi durante i voli
Dove festeggiare l'Oktoberfest 2025 in Italia: il programma degli eventi regione per regione
Viaggi a ottobre, le mete perfette per una vacanza low-cost
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views