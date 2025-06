video suggerito

Come si è vestita Michelle Hunziker per la Comunione della figlia Celeste Tailleur con fantasia a quadri per Michelle Hunziker nel grande giorno della sua figlia più piccola Celeste, che ha ricevuto la Prima Comunione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

173 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutta la famiglia di Michelle Hunziker si è riunita per fare festa in un giorno importante. La protagonista è Celeste, la seconda figlia che la conduttrice ha avuto dall'ormai ex marito Tomaso Trussardi. I due si sono separati nel 2022, dopo 11 anni insieme di cui 7 di matrimonio.

Il look di Michelle Hunziker

Sui social, Michelle Hunziker ama condividere soprattutto la sua vita professionale. L'abbiamo vista di recente alla conduzione dell'Eurovision, ma non esiste solo la tv: infatti sta portando avanti con successo anche il progetto del suo brand beauty. Sulla vita privata è più riservata e tende a proteggere soprattutto le figlie più piccole. La maggiore, Aurora, nata quando era legata a Eros Ramazzotti, è ormai a sua volta un volto noto e amato della tv e del social: le due hanno anche lavorato insieme sul piccolo schermo a Michelle Impossible.

Ma le altre due sono minorenni e infatti sono meno presenti quando si tratta di foto e video. La conduttrice tende a fotografarle solo di spalle oppure ne copre gli occhi, come si è soliti fare proprio per tutelare la privacy dei più piccoli. Michelle Hunziker, però, in un giorno importante per tutta la famiglia, ha voluto rendere partecipe anche la sua community, dunque ha portato fan e follower con sé nel giorno della Prima comunione di Celeste. Nata l'8 marzo 2015, ha 10 anni mentre la sorellina Sole ne ha due in più.

Leggi anche Michelle Hunziker in rosso a Verissimo, quanto costa il mini abito firmato

Per la giornata di festa, la conduttrice ha scelto un look semplice: l'intramontabile tailleur, il jolly di occasioni come queste in cui si vuole essere eleganti, ma senza esagerare. Ha puntato quindi su un due pezzi composto da giacca doppiopetto e pantaloni palazzo color avorio dalla stampa a quadri, con scarpe beige coordinate. I colori chiari sono i più consigliati per una Comunione: solitamente si consigliano le nuance pastello e si sconsiglia il nero, decisamente troppo austero per l'occasione. No anche a capi troppo stravaganti o in tonalità troppo accese: meglio la sobrietà.