Michelle Hunziker in rosso a Verissimo, quanto costa il mini abito firmato Michelle hunziker è stata ospite di Verissimo di Silvia Toffanin domenica 30 marzo 2025: per la puntata ha scelto un tubino rosso super elegante.

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Michelle Hunziker ha trascorso il weekend festeggiando il secondo compleanno del nipote Cesare, figlio della sua primogenita, Aurora Ramazzotti. La famiglia ha trascorso un fine settimana in montagna, in Friuli Venezia Giulia, dove Hunziker e le figlie Sole e Celeste hanno trascorso un paio di giorni sulla neve. Domenica 30 marzo, poi, è andato in onda l'intervista di Hunziker e Gerry Scotti, che sono da poco tornati a condurre Striscia la notizia, a Verissimo.

Michelle Hunziker, tubino rosso per l'intervista a Verissimo

Arrivati alla decima conduzione insieme di Striscia la notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono amici da tantissimi anni, oltre a essere colleghi. Dopo la conduzione di Greggio e Iacchetti, il duo composto da Hunziker e Scotti è tornato alla conduzione del tg satirico. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Hunziker ha raccontato anche la gioia di essere di nonna di Cesare.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Verissimo

Per l'occasione Hunziker ha sfoggiato un mini abito rosso a coste con dettaglio cut out firmato Bottega Veneta. Il vestito a maniche lunghe, realizzato in misto lana, presenta un dettaglio a cuore poco sopra il décolléte. Il mini abito presenta anche due tasche accanto al piccolo dettaglio cut-out: viene venduto su diversi e-commerce a circa 1950 euro. Hunziker ha scelto di completare lo styling raccogliendo i capelli in uno chignon basso e abbinando il vestito a un paio di slingback nere effetto vernice.

Michelle Hunziker con Gerry Scotti e Silvia Toffanin