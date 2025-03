video suggerito

Aurora Ramazzotti, weekend in montagna per il compleanno di Cesare: “Non azzecco una valigia manco per sbaglio” Aurora Ramazzotti sta passando un fine settimana in montagna con Michelle Hunziker e il figlio Cesare, che oggi compie due anni: nonostante l’arrivo della primavera, però, ad alta quota le temperature sono ancora rigide e l’influencer ha raccontato di aver sbagliato a fare la valigia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è partita per la montagna dove sta festeggiando con amici e familiari il secondo compleanno del figlio Cesare. Insieme a lei ci sono la madre Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e l'amico Jonathan Kashanian. Il bambino compie 2 anni e per celebrare il suo compleanno tutta la famiglia è partita per Sauris, piccolo comune in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, nelle Alpi Carniche. Per questo primo weekend di primavera hanno scelto di soggiornare in malga, un luogo magico immerso nella natura.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in montagna per il compleanno di Cesare

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono partite per Sauris di Sotto dove stanno trascorrendo un weekend in Malga Festons, un alloggio tradizionale sulle Alpi Carniche a 1830 metri di altitudine. A fine marzo è possibile godersi una serie di giornate sulla neve, tra attività all'aria aperta e la riscoperta dell'antica tradizione dell'alpeggio.

Una storia di Michelle Hunziker a Sauris

Aurora Ramazzotti ha condiviso alcune foto scattate in mezzo alla neve, con un paesaggio magico da fare da sfondo. Nella didascalia, però, ha raccontato anche una delle problematiche di fare la valigia per un weekend a fine marzo: capire quali saranno le condizioni del meteo. "Team non azzecco una valigia manco per sbaglio e vado in montagna senza calze pesanti e piumino", ha scritto Ramazzotti nel post.

Leggi anche Aurora Ramazzotti e la foto con il figlio Cesare: vestono abbinati con la salopette in denim

Aurora Ramazzotti in montagna

Nelle foto Aurora Ramazzotti indossa un maglione di lana e un paio di pantaloni della tuta verdi, a dimostrazione dell'abbigliamento primaverile che aveva portato con sé in valigia. Intorno a lei, però, c'è un paesaggio ancora invernale, come dimostrano le distese di neve. A chi non capita, però, di sbagliare valigia durante un weekend di primavera?

Aurora Ramazzotti