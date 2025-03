video suggerito

Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per il compleanno del figlio Cesare Aurora Ramazzotti ha organizzato una vacanza in montagna con le persone care per festeggiare i 2 anni di Cesare. Cosa ha indossato nel giorno del compleanno del figlio?

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Aurora Ramazzotti è cambiata in modo drastico negli ultimi 2 anni: è diventata mamma del piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e da allora ha rivoluzionato le sue priorità quotidiane, mettendo al primo posto la felicità del bimbo. Non sorprende, dunque, che per il suo secondo compleanno abbia voluto organizzare una vacanza in montagna con i familiari e gli amici. Cosa ha indossato per festeggiare il gran giorno? Ecco tutti i dettagli dell'insolito look da neve.

Cosa ha organizzato Aurora Ramazzotti per il compleanno di Cesare

"Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare", sono state queste le parole usate da Aurora per fare gli auguri social al figlio Cesare.

Nelle Stories, inoltre, ha documentato la giornata speciale, mostrandosi tra pranzi all'aperto, foto sullo sfondo di una candida neve e scherzi con gli amici. Insomma, sebbene non abbia organizzato un mega party per il bimbo, è riuscita comunque a rendere il compleanno memorabile grazie alla compagnia delle persone care.

Il look di Aurora per il compleanno di Cesare

Quanto costa il cardigan a rombi di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato Aurora per il gran giorno? Lo ha rivelato su Instagram, dove si è lasciata immortalare all'aria aperta con indosso un paio di jeans color vinaccia dalla linea dritta e un cardigan jacquard sui toni del rosa e viola. Si tratta di un modello firmato Zara decorato all-over con dei rombi a contrasto: ha collo rotondo, maniche lunghe, chiusura frontale e sul sito ufficiale del brand viene venduto a 49,95 euro. Non sono mancati gli stivali impermeabili da neve e gli occhiali da sole per proteggersi dal riflesso della luce. Foto con nonna Michelle, baci con Goffredo e il piccolo Cesare stretto al petto: Aurora Ramazzotti è una mamma amorevole, ironica e super glamour.

