La prima "opera d'arte" di Cesare: Aurora Ramazzotti trasforma la scritta sul muro in un quadro Aurora Ramazzotti non perde mai la sua innata ironia e lo ha dimostrato anche di recente dopo un "piccolo guaio" combinato da Cesare. Ecco cosa ha fatto dopo che il bimbo ha scarabocchiato su una delle pareti della nuova casa di famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento magico della sua vita: a quasi 2 anni dalla nascita del primogenito Cesare, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno Goffredo Cerza. I due si trovavano con il figlio a Londra, città in cui si erano conosciuti, quando il ragazzo si è inginocchiato e ha mostrato il maxi anello di diamanti. La risposta della figlia di Michelle Hunziker ovviamente è stata sì (con tanto di post social in cui ha celebrato l'amore). Ora che sono tornati alla normale quotidianità milanese si stanno dedicando alla "comune" vita da genitori ma non per questo rinunciano all'ironia: ecco cosa gli è accaduto nelle ultime ore.

Cesare è sul "gallery wall" in casa di Aurora Ramazzotti

La scorsa estate Aurora Ramazzotti ha annunciato a sorpresa di aver acquistato una nuova casa a Milano, per la precisione un appartamento in centro un po' più grande del precedente, visto che l'arrivo di Cesare ha reso necessari degli spazi domestici più ampi. Ristrutturato in modo impeccabile, dalla cameretta a tema scimmiette del bimbo al salone con le pareti viola, vanta anche un "gallery wall", ovvero un muro dedicato a delle opere d'arte pop e contemporanee. Aurora ne va molto fiera, tanto da avergli dedicato alcuni minuti dell'home tour condiviso su Instagram qualche tempo fa. L'unico piccolo "inconveniente"? Baby Cesare ha rischiato di rovinarlo.

Il "gallery wall" di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti trasforma lo scarabocchio in un'opera d'arte

Come ogni bambino della sua età, anche il piccolo Cesare a volte "combina guai" ma mamma Aurora Ramazzotti riesce ad affrontare tutto con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Lo ha dimostrato di recente, trasformando uno scarabocchio sul muro in una vera e propria opera d'arte.

Il "graffito" di Cesare

Il figlio aveva infatti scritto con del rossetto bordeaux sulla parete bianca ma, piuttosto che provare a coprire il "graffito" con la pittura, l'influencer l'ha letteralmente incorniciato, aggiungendo anche la descrizione dell'opera d'arte: "Cesare A. Cerza – Matita per labbra sul muro". Nella didascalia del post condiviso sui social ha poi scritto: "New entry nel gallery wall. Artista emergente. Dicono forte. Cosa avrà voluto comunicare con quest’opera?". Insomma, quando si è genitori si sa bene che possono capitare degli imprevisti ma è importante affrontarli con leggerezza e ironia proprio come fanno Aurora e Goffredo.