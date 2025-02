video suggerito

Aurora Ramazzotti si prepara al matrimonio con Goffredo Cerza: com'è l'abito da sposa dei suoi sogni Aurora Ramazzotti sposerà il compagno Goffredo Cerza tra qualche mese e ha già dato il via ai preparativi per rendere il matrimonio memorabile. Com'è l'abito da sposa dei suoi sogni?

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: a quasi due anni dalla nascita del primo figlio Cesare, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno Goffredo Cerza. I due si trovavano a Londra con il bimbo quando lui si è inginocchiato e ha mostrato l'anello di diamanti che ora la figlia di Michelle Hunziker indossa all'anulare sinistro. Le nozze probabilmente verranno celebrate la prossima estate, dunque non sorprende che Aurora abbia già dato il via ai preparativi, primo tra tutti la scelta dell'abito da sposa: ecco cosa ha rivelato sulla questione.

Come sarà il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

In una recente intervista rilasciata a Cosmopolitan Aurora Ramazzotti ha parlato del matrimonio alle porte con Goffredo Cerza. Sebbene le nozze non siano mai state tra le sue priorità, non può fare a meno di provare una grande emozione di fronte questo importante passo. Stando a quanto da lei stesso dichiarato, la cerimonia di nozze non sarà esagerata, i due hanno intenzione di organizzare qualcosa di elegante e di significativo che "sa di famiglia". Niente weekend di festeggiamenti, centinaia di invitati e party trasformati in eventi mediatici, l'obiettivo di Aurora e Goffredo è semplicemente celebrare con le persone care il profondo amore che li unisce.

La proposta di matrimonio a Londra

Aurora Ramazzotti ha preso le misure dell'abito da sposa

Cosa dire dell'abito da sposa? Da sempre appassionata di moda, Aurora Ramazzotti ha già cominciato a "guardarsi intorno" per rendere super glamour il suo giorno speciale. Va alla ricerca di qualcosa che senta davvero suo e che la rappresenti al 100% ma al momento non ha ancora scelto, l'unica cosa certa è che ha preso le misure, dunque con ogni probabilità ha già fatto visita a qualche atelier bridal. Insomma, la "macchina organizzativa" in casa Ramazzotti-Cerza è ufficialmente partita, anche se durante la prossima settimana sarà costretta a prendersi una piccola pausa a causa degli impegni sanremesi di Aurora.

