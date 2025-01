video suggerito

Aurora Ramazzotti e la foto con il figlio Cesare: vestono abbinati con la salopette in denim Aurora Ramazzotti ha condiviso alcune storie con il figlio Cesare, di quasi due anni: mamma e figlio vestono coordinati con la salopette.

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha da poco festeggiato il suo anniversario con il compagno Goffredo Cerza, con il quale sta insieme da otto anni. I due hanno un figlio, Cesare, che a marzo compirà due anni, e, dallo scorso dicembre sono ufficialmente fidanzati: Cerza, infatti, ha fatto la proposta di matrimonio a Londra, dove i due si sono conosciuti tanti anni fa. Pochi giorni fa, l'influencer ha festeggiato anche il compleanno del fidanzato con una dolce dedica sul suo profilo Instagram scrivendo: "Auguri alla mia persona nel mondo". Dopo una vacanza in Kenya con la famiglia, la coppia è tornata in Italia raccontando anche com'è volare con una bambino piccolo. In tutto questo, la madre di Ramazzotti, Michelle Hunziker, si gode il nipote che cresce mentre viene annunciata la sua conduzione all'Eurovision.

Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare con la salopette

Nelle storie Instagram pubblicate sul suo profilo, Aurora Ramazzotti ha condiviso un video in cui si trucca ripresa dal figlio Cesare: "Volevo riprenderlo mentre mi truccava invece ha voluto fare il video lui. Non ha neanche due anni", ha scritto l'influencer nella story pubblicata sui social. Nella foto successiva, pubblicata su IG da Ramazzotti, madre e figlio sorridono insieme mentre lei scatta una foto allo specchio. A coprire il volto del piccolo, che l'influencer non ha mai mostrato sui social, ha scritto: "Abbinati".

Aurora Ramazzotti con il figlio Cesare

Mamma e figlio indossano entrambi una salopette in denim, con Ramazzotti che l'abbina a un maglione giallo limone con una camicia bianca, mentre il bambino indossa il capo in denim sopra una felpa azzurra.