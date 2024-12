Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, la proposta di matrimonio e l’anello prezioso: “Ho detto sì”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza. La romantica proposta di matrimonio è arrivata in queste ore, in un luogo decisamente significativo per i due futuri sposi, quello in cui si sono innamorati, la grande fiera natalizia Winter Wonderland a Londra. La ventisettenne ha mostrato sui social il prezioso anello di fidanzamento. La coppia ha un figlio, Cesare, nato a marzo del 2023.

Goffredo Cerza ha fatto la proposta di matrimonio ad Aurora Ramazzotti

Goffredo Cerza ha sorpreso Aurora Ramazzotti con una romantica proposta di matrimonio. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato sui social una carrellata di foto che ritraggono il fatidico momento in cui il suo compagno si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di sposarlo. Poi le ha regalato un preziosissimo anello di diamanti. Aurora Ramazzotti ha annunciato di avere detto sì:

2024-2018. Ho detto di sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre Goffredo.

Aurora Ramazzotti ha cambiato idea sul matrimonio

In un'intervista rilasciata al settimanale Gente ad ottobre dello scorso anno, Aurora Ramazzotti aveva dichiarato di non vedere il matrimonio come un passaggio prioritario per la sua vita di coppia. Aveva chiarito di volere prima il secondo figlio e solo successivamente avrebbe pensato anche alle nozze:

Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre. Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d'età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà. È anche una questione di costi…In tal caso avremmo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni.

Poco più di un anno dopo, ha deciso di recarsi all'altare con Goffredo Cerza.