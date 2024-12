Aurora Ramazzotti: “Minacciarono mia madre, vivevo nella paura. Per due anni ho avuto una guardia del corpo”

video suggerito

"Spesso siamo considerate come sorelle". Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, mamma e figlia, rispettivamente 28 e 47 anni, hanno costruito negli anni un legame sempre più forte. Oggi sono confidenti e amiche e la nascita del piccolo Cesare, primo figlio dell'influencer avuto con il compagno (e futuro marito) Goffredo Cerza, ha rafforzato ancora di più il loro rapporto. In una lunga intervista rilasciata al sito tedesco Der Spigel, le due donne hanno parlato della loro vita: dai momenti di gioia come la gravidanza e la recente proposta di matrimonio, ad alcune pagine buie del passato.

"Vivevo nella paura, Goffredo mi ha salvata"

Il rapporto madre e figlia è diventato ancora più forte anche grazie a una difficile vicenda che si sono trovate a dover affrontare in passato. Diversi anni fa, la conduttrice è stata vittima di estorsione: "Ricevetti una lettera di minaccia, mi chiedevano una somma di denaro entro una certa data, altrimenti avrebbero aggredito Aurora con l’acido". Una vicenda che ha avuto gravi conseguenze anche su Aurora: "I ricattatori dimostrarono di sapere dove mi trovavo, mi avevano chiaramente seguita. Così, per due anni e mezzo ho avuto una guardia del corpo. Vivevo nella paura”. A salvarla il fidanzato Goffredo: "È stato il mio salvatore. Mi sono aggrappata a lui, ho fatto tantissimo sport, e i miei amici mi sono stati vicini".

Aurora Ramazzotti presto sposa, la reazione di Michelle Hunziker

Solo qualche settimana fa, a inizio dicembre, Goffredo Cerza ha deciso di sorprendere Ramazzotti chiedendole di diventare sua moglie. La romantica proposta di matrimonio è arrivata a Londra, alla fiera Winter Wonderland, lo stesso luogo in cui si sono innamorati per la prima volta. "Io Goffredo abbiamo sempre lasciato succedere le cose, non siamo il tipo di coppia che pianifica tutto. Probabilmente ha l'anello con sé da molto tempo. Stiamo insieme da otto anni", ha spiegato la futura sposa. Michelle Hunziker è felicissima della notizia e, quando lo ha saputo, ha reagito piangendo per l'emozione: "Quando l'ho saputo ero in montagna e ho pianto subito".