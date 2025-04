video suggerito

"Maestro, è finita", i saluti del cast di Stasera tutto è possibile che sanno di addio In un video pubblicato prima dell'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il clima da ultimo giorno di scuola e le frasi di De Martino, Izzo e Paolantoni che sembrano la premessa della fine dell'era del presentatore alla conduzione del programma.

A cura di Andrea Parrella

C'è grande attesa per l'ultima puntata di STEP, che andrà in onda martedì 8 aprile su Rai2. Alla fine di questa edizione si lega infatti il sentire comune che possa trattarsi dell'ultima condotta da Stefano De Martino che, come avevamo anticipato ieri, a fine puntata saluterà il pubblico commosso, con parole che lasciano presagire l'intenzione di lasciare dopo sette stagioni.

Il video dell'ultima puntata di STEP

A riprova di un clima da malinconico ultimo giorno di scuola prima che tutto finisca, c'è il video pubblicato a poche ore dalla messa in onda sui canali social della Rai. Un video che celebra il contesto festoso del programma e quel dietro le quinte che ha caratterizzato questa edizione, in un trionfo di cibo, scherzi e risate tra De Martino, Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e compagnia alla quale si aggiungerà anche Emma Marrone nell'ultima puntata.

"Maestro, è finita", dice malinconico Francesco Paolantoni a Biagio Izzo nelle immagini della clip. Diversi stralci nei quali emergono considerazioni del trio protagonista di queste sette edizioni, che lasciano intendere chiaramente come sia nell'aria la possibilità di non andare più avanti. Quindi i momenti dei festeggiamenti dopo la fine delle registrazioni, con De Martino palesemente commosso: "Non riesco a dire niente, io tre cose volevo dire". Si sente quindi una voce fuori campo, sempre quella del conduttore, che aggiunge: "Il ricordo di quando è iniziato, non l'idea della fine ma il ricordo dell'inizio. Quando sono arrivato qua sette anni fa, Biagio e Francesco, tutto quello che abbiamo costruito nel tempo".

Il futuro di STEP, con o senza De Martino

Al momento non ci sono notizie rispetto alla prosecuzione di STEP. Il successo del programma farebbe pensare a un rinnovo scontato per una prossima edizione, ma il tema di fondo è legato proprio alla permanenza di Stefano De Martino, perno di questa compagnia di giro venutasi a creare negli anni. La possibilità che il conduttore possa lasciare per affrontare nuove sfide è concreta e lui stesso, con i saluti a fine puntata, lascerà percepire che si tratti di uno scenario possibile. Anche se non certo.