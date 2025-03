Stefano De Martino ed Emma Marrone in pizzeria: il balletto con Paolantoni e il cast di Stasera tutto è possibile

video suggerito

La reunion è servita dietra al bancone di una pizzeria. Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme e con tutto il cast di Stasera tutto è possibile. Questo conferma quindi le voci della partecipazione della cantante alla puntata finale del programma condotto dal suo ex al tempo di Amici. Tutti avvistati in una nota pizzeria di Napoli, Concettina ai tre santi. Balletto show con tanto di spogliarello che ha visto protagonista Francesco Paolantoni, proprio davanti al forno delle pizze.

La puntata registrata questa sera a Napoli

Le voci sulla presenza della Emma Marrone nell'ultima puntata di "Stasera tutto è possibile", che sarà registrata proprio questa sera, trovano dunque conferma in questa serata napoletana all'insegna della convivialità (e perché no, anche del sano gossip: rivedere Emma Marrone e Stefano De Martino insieme, in un contesto del genere, è pur sempre una notizia).

In un'altra storia, pubblicata da Stefano De Martino, c'è proprio Emma Marrone che canta "Tu sì na cosa grande". Una sorpresa per i vecchi fan della coppia, che però avevano già potuto registrare il supporto che la Marrone aveva dato in pubblico al suo ex, assistendo di recente al suo spettacolo teatrale e lasciando sui social un "Bravo Step". Tra le persone che hanno partecipato alla serata anche il giovanissimo Settembre, che ha cantato la sua "Vertebre". Presenti alla serata anche Vincenzo De Lucia e Fabio Balsamo, entrambi saranno presenti anche alla puntata finale.

Quando andrà in onda l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile

L'appuntamento per vedere questo atteso momento "amarcord" è fissato per l'8 aprile, quando andrà in onda dagli studi dell'Auditorium Rai di Napoli, l'ultima puntata stagionale di "Stasera tutto è possibile". Nel cast non mancheranno Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo.