Emma Marrone porta per mano il nipotino a Stefano De Martino, come volersi bene dopo la fine di un amore Emma Marrone porta per mano il nipotino Mattia a zio Stefano De Martino. Il video diventa virale: “Come volersi bene a distanza di anni ce lo insegnano loro”, scrivono. Tutto ha iniziato a essere sovraccaricato di significato, nel tentativo nostalgico di assistere a un ritorno di fiamma. Ma a volte l’amore che si trasforma e dura alimentandosi di altri sentimenti è un lieto fine ancor più efficace. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Stefano De Martino chiama Emma Marrone per la finale di Stasera tutto è possibile dell'8 aprile 2025, i social impazziscono. E non erano ancora iniziati a circolare i video della serata di fine produzione avvenuta nella pizzeria Concettina ai tre santi a Napoli. Serata che ha visto tutto il cast di STEP riunito intorno al conduttore per festeggiare le ultime riprese avvenute martedì 18 marzo, in previsione della messa in onda conclusiva. Emma improvvisa una pizza, canta Rossetto e caffè di Sal Da Vinci con Francesco Paolantoni, compare al fianco di De Martino in un clima goliardico che ha riacceso un faro sulla loro storia passata. "Come volersi bene a distanza di anni ce lo insegnano loro", scrivono i fan nei post che riportano le storie Instagram che hanno raccontato cos'è accaduto in terrazza.

Emma porta il piccolo Mattia da zio Stefano: il video virale

Tra queste, una in particolare ha colpito l'attenzione ed è quella in cui Emma Marrone prende per mano il piccolo Mattia e lo porta da Stefano De Martino. Il bimbo è il nipotino, figlio della sorella Adelaide. Un passaggio generazionale che restituisce la solidità del loro rapporto oggi e il superamento di quello che passò come un distacco per favorire la storia, trasformatasi in un amore celebrato con il matrimonio, con Belén Rodriguez. Quest'ultima ha voluto a più riprese sottolineare quanto il tempo abbia fatto recuperare terreno a entrambe, idem per quanto riguarda la nota cantante con il conduttore di Affari Tuoi, più volte complici sotto i post e per i relativi successi.

L'amore che si trasforma, i sentimenti che durano

Emma ha cantanto anche "Tu si' na cosa grande" di Domenico Modugno, brano che dedicò a Stefano 15 anni fa, quando stavano insieme. Nel video pubblicato dalla sorella Adelaide si vede Stefano, accompagnato al piano forte, intonare il noto ritornello romantico: "Annarè, comm' aggio fatto a sta luntane a te. Ma che cunferenza sa pigliato ‘o tiempo a ce vede' spartute", ovvero "come ho potuto stare lontano da te, ma come si è permesso il tempo di vederci divisi". Tutto ha iniziato a essere sovraccaricato di significato, nel tentativo nostalgico di assistere a un ritorno di fiamma. Ma a volte l'amore che si trasforma e dura alimentandosi di altri sentimenti è un lieto fine ancor più efficace, dimostra che crescere divisi è anche potersi ritrovare e guardarsi con occhi diversi. Pur con l'affetto e la stima di sempre.