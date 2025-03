video suggerito

A STEP chiama la sorella di Sergio Colabona, la gag con Francesco Paolantoni: "Non si permetta mai più" Colpo di scena a Stasera tutto è possibile: per la prima volta, nella puntata di ieri, ha telefonato in studio la sorella di Sergio Colabona, "Colabrodo" per Francesco Paolantoni, dopo che quest'ultimo l'ha tirata in ballo durante la sfuriata contro l'autore. Il comico, durante la gag, ha accusato Biagio Izzo: "È stato lui".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Stasera tutto è possibile di ieri sera c'è stato un colpo di scena. La "sorella" di Sergio Colabona spesso citata da Francesco Paolantoni durante i battibecchi con il regista che lui ha soprannominato "Colabrodo", ha telefonato in studio per chiedere all'attore comico di non nominarla più. La gag è stata inaspettata: Paolantoni, pur di non ammettere di averla citata, ha dato la colpa a Biagio Izzo regalando un siparietto che i telespettatori hanno reso virale su X.

La telefonata in studio a Stasera tutto è possibile

Quando Francesco Paolantoni ha iniziato a sbottare contro Sergio Colabona, per lui "Colabrodo", nominando la sorella – "Ancora il fatto della sorella? È passato, l'ho lascata ma siamo rimasti in buoni rapporti. Ma che ti aspettavi? Che me la tenevo tutta la vita? Può capitare" – è arrivata una telefonata in studio, a sorpresa. La donna al telefono ha dichiarato: "Sono Federica Colabona, devo disturbarvi perché sono costretta dalla situazione. Amici, nipoti, mi dicono che vengo sempre tirata in causa in questo programma, dal signor Paolantoni. Gentilmente non si permetta mai più". Il comico ha così risposto sostenendo di non averla mai nominata:

Forse non sta parlando di me. Non mi sono mai permesso, per carità. Lei è una persona che non ho mai conosciuto Non ci siamo mai incontrati nella vita.

Sul finale ha poi dato la colpa a Biagio Izzo: "È stato Biagio, che ti ho detto? Mai mettere in mezzo le persone che non conosci". Il collega si è alzato dal divano per smentire l'accusa prima di provare ad attaccarlo fisicamente. La gag è stata tanto inaspettata quanto esilarante tanto da diventare virale e chiacchierata su X.

I protagonisti dell'ottava puntata di STEP in onda ieri sera

Stefano De Martino ieri sera ha condotto la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, l'ottava, che ha visto protagonisti Paolo Belli, Flora Canto, Peppe Iodice, Aurora Leone, Paolo Ruffini e i veterani Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Immancabile la presenza di Vincenzo De Lucia che ieri sera ha vestito i panni di Milly Carlucci. Tra giochi, sketch e quiz a tempo, il programma ha regalato una serata di risate e spensieratezza in prima serata su Rai 2.