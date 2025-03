video suggerito

STEP, Lorella Boccia e il colpo basso involontario a De Martino: la reazione del conduttore Nella serata di martedì 4 marzo è andato in onda un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile, meglio noto come STEP, condotto da Stefano De Martino. Nel corso della puntata, un siparietto divertente tra Lorella Boccia e il conduttore napoletano.

A cura di Sara Leombruno

Nella serata di martedì 4 marzo è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile (programma anche noto come STEP), condotto da Stefano De Martino. Nel corso del comedy show, un siparietto divertente sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli: Lorella Boccia, nel tentativo di orientarsi, essendo stata bendata per una delle prove, l'ex ballerina di Amici ha dato un colpo basso involontario al conduttore napoletano. Immediata la reazione del pubblico, che è scoppiato in una risata fragorosa.

Il siparietto tra Lorella Boccia e Stefano De Martino a STEP

Una delle prove della puntata di ieri sera, 4 marzo, si chiama Patapouf: consiste in un gioco simile a quello della sedia, ma in cui si gioca al buio. Ci sono dei pouf, c'è una musica e i concorrenti possono muoversi liberamente durante la canzone. Quando poi si interrompe, l'obiettivo è quello di cercare di accaparrarsi un pouf. Protagonisti della prova Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Lorella Boccia. Quest'ultima, però, è stata coinvolta in un piccolo incidente che si è presto trasformato in un siparietto che ha fatto il giro del web.

Durante la prima pausa dalla musica, infatti, Stefano De Martino stava cercando di dare un indizio ai concorrenti per far sì che arrivassero ai pouf. Lorella Boccia, però, nel tentativo di orientarsi e trovarlo da sola, gli ha dato un colpo basso per errore. Il conduttore, visibilmente imbarazzato, si è subito spostato, scoppiando in una grossa risata. Boccia, dal canto suo, essendosi resa conto di quanto accaduto, si è fermata per qualche secondo, lasciando tempo prezioso agli avversari.

Gli ascolti di STEP

Nella serata del 4 marzo, su Rai2 il nuovo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile è stato visto da 2.195.000 spettatori segnando il 14.7% di share, un risultato ottimo per la seconda rete, che attesta lo show comico condotto da Stefano De Martino come uno dei più amati della tv.